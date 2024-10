Pontevedra entrégase á loita contra o cancro cunha participación récord na Marcha

A cidade de Pontevedra viviu este domingo 13 de outubro unha xornada de solidariedade e compromiso sen precedentes na loita contra o cancro.

A sexta edición de 'Pontevedra en marcha contra o cancro', organizada pola Asociación Española Contra o Cancro (AECC) en Pontevedra, bateu todos os récords de participación con 2.250 persoas inscritas, converténdose na máis numerosa e exitosa ata a data.

A marcha, que partiu da Praza de España ás 10:30 horas, reuniu a persoas de todas as idades, incluíndo pacientes, familiares, e ata alumnos da Escola Naval de Marín.

O novo percorrido de 5,5 quilómetros bordeou o río Lérez e atravesou o centro histórico da cidade, nunha demostración de unidade e forza contra esta enfermidade.

Ana García, presidenta provincial da AECC, destacou a importancia do evento no marco do #reto2030.

"Este ano quixemos involucrar aos pontevedreses no noso reto para seguir traballando en aumentar o índice de supervivencia en cancro ao 70% para 2030", indicou.

O acto comezou coa lectura dun emotivo manifesto por parte de Esteban Area, paciente de cancro de fígado, e Sandra Solla, quen perdeu ao seu marido por cancro intestinal en 2023.

"1 de cada 2 homes e 1 de cada 3 mulleres teremos cancro ao longo da nosa vida. Impulsar a investigación en cancro debe ser unha prioridade para toda a sociedade", indicaron na lectura do manifesto.

A AECC non só ofrece apoio emocional e acompañamento, senón que tamén lidera o investimento en investigación oncolóxica en España.

Actualmente, conta cun investimento de 114 millóns de euros en 603 proxectos de investigación, involucrando a máis de 1.500 investigadores.

Marcha contra o cancro 2024

A xornada incluíu actividades para todos os públicos, desde exhibicións de zumba ata a presenza de personaxes de Star Wars, que animaron o ambiente.

Tamén se entregaron recoñecementos especiais, como á participante máis nova de só 5 meses e á máis veterana de 94 anos.

Esta marcha, segundo a organización, non só foi un éxito en termos de participación, senón que tamén serviu para visibilizar a importancia da investigación na loita contra o cancro e para unir á sociedade pontevedresa arredor dunha causa común.