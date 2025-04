Pontevedra estudará "con calma" se implanta unha terceira liña no transporte urbano

Os usuarios das dúas liñas de transporte urbano que operan na cidade de Pontevedra continúan en pleno crecemento. Así o acreditan os datos achegados pola Xunta de Galicia.

No último ano, as viaxes experimentaron un crecemento do 27,4%. Así, frente aos 552.718 realizados durante o ano 2023 pasouse, en 2024, aos 704.646.

Para o edil responsable da área de mobilidade, César Mosquera, o uso do transporte urbano pontevedrés está a crecer dunha maneira "moi acelerada", especialmente na liña 2, a que une o centro urbano con Montecelo e o barrio de Monte Porreiro.

Esta situación fai que o goberno municipal expoña por primeira vez a posibilidade de negociar coa Xunta de Galicia reforzar o servizo.

Mosquera avanzou que este estudo, que se deberá abordar "con calma", podería incluír reforzar as liñas actuais con máis paradas ou con máis frecuencias.

Pero o concelleiro do BNG non descarta que se chegue a expor a posibilidade de crear unha terceira liña circular que complemente as que están en funcionamento e que lles "saque carga"

Cos datos das viaxes actuais, segundo o responsable municipal de mobilidade, "está claro que a medio prazo" haberá que reforzar este servizo público.

Isto permitiría corrixir, ademais, "certas dificultades" que ten o transporte urbano para manter os horarios, ao subir e baixar máis xente en cada unha das paradas.

O deseño das dúas liñas iniciais, segundo sinalou Mosquera, era "excesivamente optimista" con respecto ao cumprimento dos seus estándares de calidade.

Tras funcionar "moi ben", o propio uso do servizo de transporte provoca que xa sexa necesario "tomar medidas" para que o sistema "non falle", que as liñas vaian "a deshora" ou que os autobuses vaian "demasiado cargados".