Pontevedra reivindícase como "o maior xerador de emprego" dos municipios da súa área de influencia

Un estudo sobre a realidade socioeconómica de Pontevedra presentado este luns conclúe que Pontevedra é "o maior centro xerador de emprego da provincia e da súa área de influencia", comparando a súa situación coa doutro cinco municipios, Vigo, Vilagarcía, Marín, Poio e Sanxenxo.

O alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores; a concelleira de Promoción dá Cidade, Anabel Gulías; e o profesor Pedro Figueroa, co autor do estudo, presentaron os datos este luns e reivinciaron que a situación estrutural en material sociolaboral de Pontevedra mellorou nos dous últimos anos.

Así, en 2022 realizouse un estudo de similares características e en 2024 repetiuse para poder ter datos cos que comparar a evolución. Como conclusión, afirman que xa dous anos atrás era "o maior xerador de emprego dos concellos da provincia" e en 2023 "consolídase".

En 2022 Pontevedra xeraba 61 postos de traballo por cada 100 habitantes. En 2024, foron 64,5. O dato, ademais de confirmar un crecemento, tamén deixa ao municipio como o que máis empregos xera en relación coa súa poboación.

Segundo recóllese no informe, Vigo crea 50,6; Marín, 27; Poio, 46,7; Sanxenxo, 31,7; e Vilagarcía, 29,1.

Baseándose nos datos deste estudo realizado por Pedro Figueroa e Daniel Gallego, o alcalde conclúe que Pontevedra ten "unha estrutura sociolaboral estable, consolidada e que ten capacidade de crecemento". Ademais, destaca que cada día atrae a entre 25.000 e 26.000 persoas de fóra do municipio para traballar.

Este informe buscaba, en palabras de Anabel Gulías, facer unha "foto fixa" da situación sociolaboral do municipio, para que non se perda a perspectiva con datos puntuais ou sacados de contexto. Ademais, destaca que é o municipio que recompila tantos datos e ponos a disposición da poboación.

Concretando máis os datos do estudo, 36.137 pesonas que están dadas de alta traballando e residen en Pontevedra e 53.594 traballan en empresas dadas de alta en Pontevedra. Segundo explican os autores do estudo, resulta complicado conseguir datos de cantas persoas que viven en Pontevedra traballan noutros municipios, por dificultades á hora de acceder a estes datos persoais.

Desde o goberno local destacan tamén a autosuficiencia no emprego de Pontevedra, do 148,31% ou, como explica Lores, "entra moita máis xente a traballar da que salgue".

Así, insiste en que "somos capaces de xerar peustso de traballo para todas as persoas que viven en Pontevedra e tamén para as de fóra".

Esa autosuficiencia no emprego, en Marín sitúase no 66,39%; en Poio, no 109,46; en Sanxenxo, no 82,23%; en Vigo sitúase no 121% e en Vilagarcía, no 74,11%.

O informe debulla os datos por afiliacións á Seguridade Social ou ás mutualidades Isfas, Muface ou Mugeju. Das 36.137 pesonas que residen e traballan en Pontevedra, 31.777, o 87,9% están afiliadas á Seguridade Social. Das 53.594 que traballan en empresas de Pontevedra, o 88% son da Seguridade Social.

É a segunda porcentaxe máis baixo da súa área de influencia, pois en Marín, das 9.814 persoas afiadas de alta laboral, o 83,8% están na Seguridade Social e o resto en mutualidades. En Poio, dos 7.429 traballadores de alta, o 91,9% están na Seguridade Social. En Sanxenxo, son 6.905 en activo e o 96,5% no sistema público.

No resto da provincia, as porcentaxes na Seguridade Social son tamén maiores que en Pontevedra. En Vigo, o 95,7% de 122.046. En Vilagarcía, o 95,3% de 14.841.

O estudo permite comparar a evolución dos datos os dous últimos anos, nos que se detecta un aumento de persoas traballadoras en activo en todos os municipios. En Pontevedra, creceron un 2,5% mentres que en Marin o crecemento foi do 3,4%; en Poio, do 3%; en Sanxenxo, do 4%; e en Vigo e Vilagarcía, un 3%.

Si como referencia se toman os dastos das persoas traballando en empresas dadas de alta en Pontevedra, ese incremento é maior, do 6,5%. No resto de concellos, con todo, ese aumento é inferior si tense en conta entidades dadas de alta nesa mesma localidade. En Marín e Poio, do 2%; en Sanxenxo, do 4,6%; e en Vigo, do 3,7%. En Vilagarcía, o dato é negativo, de menos 6,3% en dous anos.