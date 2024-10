O PP rexeita o desdobre das aulas de 4º e 5º de Infantil dos CEIP Xunqueira 1 e 2

A parlamentaria socialista Paloma Castro presentou na Comisión de Educación que se celebrou este xoves no Parlamento unha iniciativa para reclamarlle á Xunta que desdobre as aulas de 4º e 5º de Infantil dos CEIP Xunqueira 1 e 2 de Pontevedra co apoio necesario aos nenos con necesidades educativas especiais.

A proposta foi apoiada polo BNG e rexeitada polo Partido Popular que ten a maioría.

A portavoz de Educación do grupo do PP, Cecilia Vázquez, asegurou "en ningún caso se supera o número máximo de alumnado por aula" e engadiu que "de feito este ano ten unha unidade máis en educación infantil respecto do curso pasado".

Cecilia Vázquez insistiu en que "se cumpre a redución de cocientes en 4º de educación infantil, xa que o CEIP A Xunqueira 1 conta con dúas unidades, de 12 e 13 nenos, cando o máximo son 20". Respecto da aula de 5º de educación infantil, "conta na actualidade con 24 alumnos, ao límite da súa capacidade legal fixado en 25 nenos".

O CEIP Xunqueira I ten 20 alumnos na súa aula de 4º de Infantil, dous deles con necesidades educativas especiais, un deles cunha discapacidade recoñecida superior ao 33 % e outro do 65 %. Actualmente o Xunqueira II ten unha sola aula de 5º de Infantil con 24 alumnos. Tres deles están diagnosticados con trastorno de espectro autista con graos de discapacidade de ata o 88 % e un cuarto que accede a terapia ocupacional e está pendente de valoración.

A responsable socialista advertiu que a situación resulta "claramente insostible" por canto resulta "imposible levar a cabo de xeito efectivo a atención personalizada e especializada que require este alumando".

Castro reclamou que constitúan dúas aulas, cada unha delas cunha docente a tempo completo, repartindo equitativamente entre elas os nenos con e sen necesidades educativas especiais.

Luis Bará, deputado do BNG por Pontevedra, cualificou de "exemplo de racanaría e insensibilidade a actitude da administración educativa do PP", porque "fai unha interpretación burocrática e restritiva da normativa de cocientes e desdobramentos".

Bará considera "lamentable que a Xunta trate a nenos de 4 anos como números e non como persoas que teñen situacións e necesidades de atención específica e diferenciada".

O deputado nacionalista sinalou como un "parche que non resolve o problema" o anuncio por parte da Xunta da asignación ao centro dunha docente a media xornada.