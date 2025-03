O PP critica o orzamento municipal e pide ao goberno local que "deixe de ningunear os traballadores"

Ás portas da aprobación do orzamento municipal para 2025, no pleno do próximo luns, o PP de Pontevedra volveu a criticar as contas e o cadro de persoal proposto polo goberno local.

As concelleiras Pepa Pardo e Silvia Junco reuníronse con representantes dos traballadores municipais.

Tras o encontro, esixiron ao alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, e á concelleira de Persoal, Eva Villaverde, que "deixen de ningunear os traballadores municipais e afronten, dunha vez por todas, os problemas estruturais que afectan ao persoal e, en consecuencia, os servizos públicos de Pontevedra".

Pepa Pardo denunciou que "non hai negociación de ningún tipo" cos traballadores municipais e, por tanto, "este goberno local segue sendo un goberno de imposición e non de negociación, que vende como logros aquilo que debería facerlles agachar a cabeza".

A edil do PP criticou que os nacionalistas e socialistas, que apoiarán o orzamento no pleno, "venderon publicamente" a incorporación dun plus de produtividade que "non foi pactado ou convido cos representantes dos traballadores".

Para o PP, é unha "anormalidade democrática" que os orzamentos recollan a carreira profesional, por primeira vez, cando é un dereito dos empregados que lles corresponde legalmente.

Reunión de Pepa Pardo e Silvia Junco con traballadores municipaisPP de Pontevedra

Pardo tamén lembrou que o Concello de Pontevedra carece dun Plan de Igualdade e que "arrastra unha débeda de anos" coa Relación de Postos de Traballo (RPT).

O PP mantén que a aprobación definitiva dos orzamentos vai manter vixente a situación de "desgaste" que sofre o persoal de servizos esenciais como a Policía Local, os bombeiros ou os servizos sociais, pero "o alcalde fai oídos xordos cunha concelleira que nin está nin se lle espera, porque non se reúne cos seus traballadores, e que delega nun director de Recursos Humanos que tampouco ten capacidade para decidir".

Para o Partido Popular, o goberno local demostra unha "nula capacidade de xestión" en materia de persoal que provoca que "ou só non sexan capaces de dar unha solución aos problemas de base dos traballadores municipais, senón que estes agrávanse e cronifican no tempo".