O PP culpa o Concello da anulación do 20 aniversario do Centro Cultural de Monte Porreiro

O PP local responsabiliza o Goberno municipal de Pontevedra da cancelación dos actos previstos para conmemorar o 20 aniversario do Centro Cultural de Monte Porreiro.

A asociación veciñal do barrio, O Mirador, decidiu anular a programación porque o estado das instalacións "imposibilita o seu uso para un evento desta magnitude".

O portavoz municipal, Rafa Domínguez, solidarízase coa asociación e intensifica as súas queixas polo "deplorable" mantemento.

Domínguez reuniuse con este colectivo e constatou o "estado lamentable" do centro, con problemas de humidades, pingueiras e filtracións de auga que dificultan a súa organización diaria e non garanten "condicións mínimas de salubridade para os usuarios das numerosas clases e actividades".

Para o líder dos 'populares', o máis "decepcionante" é que existe un "clamor veciñal" para esixir actuacións, pero o Goberno local "segue dando as costas" a un barrio "historicamente maltratado".

A concelleira Silvia Crespo lembra o "esforzo" do colectivo veciñal para organizar unha programación que duraba todo o día.

Esa programación suspendida incluía talleres de bolillos, música tradicional, manualidades, calceta e ganchillo, zumba, ioga, pilates, ximnasia de mantemento, bailoterapia ou xogos de mesa.

Crespo insiste en que o PP seguirá "non se renderá" e seguirá "dando voz aos veciños" para que se emenden as deficiencias, as instalacións sexan "dignas" e un referente da actividade social e cultural do barrio.