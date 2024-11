O PP denuncia "despreocupación absoluta" do Concello pola parroquia de Alba

Os concelleiros do PP Pepa Pardo, Silvia Junco e Martín Martínez visitaron este venres a parroquia pontevedresa de Alba para coñecer a súa situación actual.

Despois da visita, Junco denunciou a "absoluta despreocupación" do Goberno local do BNG pola parroquia e un estado de "abandono".

Así, constataron sobre o terreo "numerosas deficiencias" como o feito de que "a roza dos camiños e a limpeza das cunetas e dos colectores é claramente insuficiente".

Dúas das cuestións máis "sanguentas" que detectaron son a existencia de sinais que levan meses tiradas na estrada ou un farol caído no lugar de Pontecabras.

Os 'populares' ven aínda máis preocupante que suceda isto nunha parroquia que é zona de paso de decenas de peregrinos do Camiño de Santiago.

Como resultado desta visita, esixen ao Goberno local a realización de "tarefas de conservación, mantemento e posta en valor" desta zona rural pontevedresa.

Os concelleiros do PP esixen aos do BNG "porse as pilas" para mellorar o estado do rural pontevedrés, que "paga os mesmos impostos que os residentes do centro urbano para ter as súas parroquias en óptimas condicións".