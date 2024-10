O PP esixe o arranxo e mantemento dos parques infantís

O Partido Popular de Pontevedra esixiu o goberno local que cumpra o acordo plenario da corporación municipal, votado por unanimidade en outubro de 2023, para a creación dun Plan Integral de Coidado e Mantemento dos parques infantís.

A concelleira popular, Pepa Pardo, criticou as "nefastas" condicións nas que se atopan estas áreas recreativas.

Entre os "numerosos problemas" detectados polo PP citan cuestións de "accesibilidade, seguridade e salubridade".

Randeeiras rotas e oxidadas, chans de caucho levantados, pistas deportivas con arames soltos, lixo sen recoller e farois apagados, son algunhas das incidencias que sinala o PP.

Aseguran tamén que algunhas zonas infantís da cidade "convertéronse no refuxio de moitas persoas sen fogar, que consomen alcol na vía pública, e prodúcense escenas que os menores non teñen que ver", reprochou.

Neste sentido, Pepa Pardo cualificou de "vergoña allea" que o goberno municipal "continúe dando as costas aos servizos sociais e facendo a vista gorda cos problemas de inseguridade cidadá".

As críticas do Partido Popular esténdense aos parques da Praza de Barcelos e de Santa Clara onde, despois da súa rehabilitación integral por parte do Concello agora "permite a súa deterioración acelerada".

No caso da zona verde da Praza de Europa, en Monte Porreiro, aseguran que esta área recreativa "segue con numerosos déficits" como son os ruídos das pistas deportivas, a falta de roza e as desfeitas.

Outras zonas de xogo onde "o mantemento brilla pola súa ausencia" son os parques infantís de Campolongo, A Parda, A Seca, manifestaron antes de reclamar que o Concello cumpra acordar en pleno e garántase que os nenos xoguen en plenas condicións.