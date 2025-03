O PP pide a Lores que actúe "de inmediato" para frear o peche de negocios como Gymsport, Patrimonio ou Massimo Dutti

A concelleira do Partido Popular de Pontevedra Pepa Pardo considera "preocupante" a situación económica da cidade ante o "peche continuado de negocios".

Tras recentes peches de negocios de distintos sectores como Gymsport, Patrimonio ou Massimo Dutti, a concelleira do PP esixiu ao alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, que "actúe de inmediato para frear a perda de máis empregos" do sector do comercio e da hostalaría local. Asegura que "están a prexudicar a moitas familias".

"Que está a pasar en Pontevedra? Pechan Gymsport, Patrimonio ou Massimo Dutti, e Inditex renuncia á licenza para construír o novo edificio de Zara na esquina entre Michelena e Gutiérrez Mellado", pregúntase Pepa Pardo.

A edil 'popular' acusa o goberno local de non aplicar a normativa do mesmo xeito para todos e sinala ao Plan Especial de Protección e Reforma Interior e Conservación Artística (Peprica) ao que se apelou para o peche de negocios de lecer nocturno no casco, apuntando que o Concello de Pontevedra "só modifica a normativa cando lle interesa á administración".

Así, Pardo asegura que "Lores creou unha caste de ls privilexiados. Si a obra a promove o Concello, flexibilízase o Peprica, pero se é un autónomo o que quere abrir un negocio ou facer reformas, a resposta sempre é non".

Critica, ademais, que o alcalde incumpriu a normativa urbanística durante máis de dúas décadas, pois a súa vivenda na parroquia de Marcón "estivo 22 anos sen licenza de primeira ocupación". Apostila, respecto diso: "Consellos vendo que para min non teño".

As críticas de Pardo tamén as dirixe ao concelleiro de Urbanismo, Alberto Oubiña. O peche do pub Patrimonio debeuse a múltiples infraccións urbanísticas, a maioría relacionadas co Peprica, e tamén se detectou que carecía de extintores.

Pepa Pardo critica, respecto diso, que "fala de extintores, e de esixir aos empresarios que cumpran, pero debería empezar por revisar os do Teatro Principal, que levan máis de dous anos caducados e son responsabilidade directa do Concello".