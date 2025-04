'Primeira pedra' para un novo centro de saúde que Vilagarcía estreará en 2027

As obras de construción do novo centro de saúde de Vilagarcía de Arousa, que estará situado na Avenida da Mariña -na parcela que ocupaba a antiga comandancia da mariña-, xa están en marcha.

O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, asistiu este mércores ao comezo formal destes traballos, nos que se investirán uns 19 millóns de euros e que, segundo as estimacións, estará terminado ao longo do ano 2027.

Rueda, que estivo acompañado dos conselleiros de Planificación de Infraestruturas e Sanidade, María Martínez Allegue e Antonio Gómez Caamaño, destacou que este novo centro demostra o compromiso do seu goberno coa atención primaria "en todo ou territorio".

Este novo equipamento sanitario, que terá unha superficie de máis de 8.000 metros cadrados en forma de dobre U, incluirá unha área de adultos con 17 consultas de medicina de familia, 17 de enfermaría, unha sala de toma de mostras, catro salas técnicas e tres salas polivalentes.

Terá cinco salas de docencia, unha sala de illamento, unha consulta de traballador social, dúas consultas de odontoloxía, dúas consultas de hixienista dental, dúas consultas de fisioterapia, unha consulta de nutricionista, unha consulta de psicoloxía ou unha consulta de rehabilitación.

Acto de inicio das obras do novo centro de saúde de VilagarcíaDavid Cabezón - Xunta de Galicia

A área pediátrica, pola súa banda, estará conformada por cinco consultas médicas e cinco de enfermaría e, a todo iso, sumarase tamén unha área da muller con tres consultas -dúas delas de matrona- e unha novo PAC que terá nove espazos asistenciais.

A forma de dobre U do edificio xerará dúas novas prazas abertas cara á cidade e cara aos viarios de en fronte, na Avenida da Mariña e na rúa Elpidio Villaverde, nas que haberá máis vexetación, percorridos peonís e unha conexión coa zona do porto.

O peche exterior executarase con celosías elaboradas con madeira de batea que filtran a luz natural e preservan a privacidade, mentres que as salas de espera e áreas comúns do edificio acondicionaranse con espazos vidrado con control solar e madeira vista no interior.

O titular da Xunta destacou na súa intervención neste acto que a sanidade é o servizo público "máis importante" e ao que o seu goberno lle está dedicando "toda a atención e esforzos" para que todos os galegos, vivan onde vivan, "conten cunha sanidade de calidade".

Acto de inicio das obras do novo centro de saúde de VilagarcíaDavid Cabezón - Xunta de Galicia

Así, o novo centro de saúde de Vilagarcía incorporará os últimos avances tecnolóxicos e terá "máis espazos e mellores condicións" para os pacientes e para os profesionais sanitarios.

Desde 2009, segundo destacou Alfonso Rueda, a Xunta de Galicia construíu ou reformado un total de 136 centros de saúde, nos que se investiu máis de 170 millóns de euros.