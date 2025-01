A primeira Unidade de Atención Temperá en Poio comezará a funcionar en febreiro

O Concello de Poio ultima os preparativos para a posta en marcha da súa primeira Unidade de Atención Temperá, un servizo gratuíto que comezará a funcionar na segunda quincena de febreiro na Casa Rosada.

Esta nova prestación, que conta cunha axuda de máis de 266.000 euros da Xunta de Galicia, suporá un importante avance na atención especializada aos menores de 6 anos do municipio.

O equipo profesional da unidade estará integrado por un psicólogo, un logopeda e un fisioterapeuta pediátrico, que traballarán de forma coordinada para ofrecer unha atención integral.

O proceso de adxudicación do servizo está na súa fase final, sendo Cogami a entidade proposta para a súa xestión, pendente aínda da presentación da documentación definitiva.

Esta nova unidade, que se integrará na Rede de Atención Temperá da Xunta de Galicia, nace co obxectivo de dar resposta ás necesidades das familias do municipio, ofrecendo un servizo próximo e especializado para previr e actuar ante posibles trastornos no desenvolvemento infantil.

O procedemento para acceder ao servizo establecerase a través dos pediatras dos centros de saúde, que serán os encargados de realizar o diagnóstico previo e derivar ás familias á unidade en caso necesario.

Os profesionais traballarán non só cos menores, senón tamén coas súas familias e a súa contorna, buscando unha intervención integral e temperá ante calquera necesidade transitoria ou permanente que poida xurdir no desenvolvemento dos nenos e nenas.

A Casa Rosada, onde xa se adaptaron os espazos necesarios para acoller este novo servizo, converterase no punto de atención especializada á primeira infancia no municipio.