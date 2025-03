Primeiras imaxes de como quedará o río Gafos destapado ao seu paso por Campolongo

A Comisión de Urbanismo do Concello de Pontevedra puido ver este martes un avance en imaxes de como quedará o río Gafos destapado ao seu paso por Campolongo.

O Concello de Pontevedra organiza para este vindeiro venres, 21 de marzo, ás 20.00 horas, un acto público no Teatro Principal para a presentación do proxecto de renaturalización do río Gafos aberto a todas as entidades que desexen coñecelo e a toda a veciñanza da Boa Vila.

A presentación contará co equipo redactor do proxecto, Calco Territorio y Urbanismo que explicará ao público en que consistirá a renaturalización do Gafos.

O proxecto conta co apoio da Fundación Biodiversidad do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no marco do Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado pola Unión Europea - NextGenerationEU.

Aínda que todavía non se coñece o custo final que terá este proxecto, o concelleiro de Infraestruturas, César Mosquera, explicou que o Concello vai poñer máis cartos dos que recibirá en axudas europeas.

Infografía da renaturalización do Gafos Concello de Pontevedra

César Mosquera lembrou que o proxecto estará totalmente ultimado a finais desta semana e que para o goberno local o prioritario é adxudicalo e comezar a obra.

A día de hoxe, está acordado que a renaturalización do Gafos se faga nunha única actuación, e non por fases.

Tamén se decidiu cambiar lixeiramente a traza do río al altura do hórreo situado en Campolongo. Neste punto, a canle do río fai un ángulo recto que coa proposta do equipo redactor se suaviza trazando unha curvatura evitando os problemas de futuras avenidas.

Detalle do proxecto de renaturalización do Gafos Concello de Pontevedra

Diante dos centros de ensino (Campolongo e Crespo Rivas) créase unha pasarela ancha que facilitará a entrada e as saídas dos cativos ao colexio, e se conservarán toda as plantacións realizadas na zona de tal xeito que se mantén unha árbore de gran porte.

Infografía da renaturalización do Gafos Concello de Pontevedra

Instálanse outras dúas pasarelas, unha delas substituíndo a ponte de Iglesias Vilarelle que se corta agás para dar servizo aos edificios. O acceso a esta rúa farase dende Alcalde Hevia cara María Victoria Moreno e Antonio Taboada Nieto.

As zonas máis abruptas cara a canle do río estarán protexidas con valados mentres que a zona cara a praza da Constitución se manterá a nivel do río.