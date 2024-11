Primeiro paso para o futuro gran complexo deportivo da Seca, que incluirá unha piscina

O goberno municipal deu o primeiro paso para crear un gran complexo deportivo na Seca, que ademais de agrupar todas as instalaciones existentes, incluirá a construción dunha piscina.

Para iso, o Concello aprobou o prego de condicións para contratar a elaboración dun plan especial de instalacións deportivas na Seca e os documentos ambientais estratéxicos.

A contratación da redacción deste plan farase por procedemento aberto simplificado e conta cun investimento de preto de 50.000 euros, segundo destacou o alcalde, Ángel Moldes.

O obxectivo é contar cunhas infraestruturas deportivas "acordes ás demandas reais e históricas do municipio", comezando todo o proceso pola adaptación urbanística da zona.

Unha vez que estea ese plan especial aprobado, que regularice as infraestruturas xa construídas e que permita mellorar as que xa existen e crear as novas, comezará a segunda fase.

Dentro desta etapa, Moldes avanzou que o Concello tratará de buscar financiamento para poder executar os proxectos, entre os que se incluirá a construción da piscina municipal de Poio.

"Faríamos realidade unha promesa que outros levaban 25 anos incumprindo", subliñou o alcalde.

A este respecto, lamentou que este procedemento leve "como mínimo" catro anos de atraso, xa que esta iniciativa para iniciar os trámites administrativos aprobouse no pleno no ano 2020.

De telo feito naquel momento, engadiu Ángel Moldes, ese plan especial xa estaría redactado e aprobado "e directamente poderiamos estar xa iniciando a licitación para dotar a Poio de todas esas infraestruturas deportivas que merece a nosa veciñanza".