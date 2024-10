Os problemas de cobertura na quenda de tarde da Policía Local de Poio provocan debate político

O PSOE de Poio criticou duramente o goberno municipal liderado polo alcalde Ángel Moldes pola falta de efectivos na Policía Local.

Os socialistas denuncian que non se están a cubrir as quendas necesarias para garantir a seguridade dos cidadáns, especialmente na quenda de tarde.

Segundo o grupo que encabeza Gregorio Agís, o goberno local mostra unha preocupante falta de previsión e compromiso ao non manter os servizos básicos, como a cobertura policial nestas horas.

Desde o PSOE, lembran que Moldes, cando estaba na oposición, facía fincapé na necesidade de instaurar un servizo policial nocturno.

"Agora non só non cumpriu a súa promesa, senón que tampouco é capaz de manter as quendas que existían previamente", sinalan.

A formación critica tamén a falta de información e transparencia, xa que, segundo denuncian, os veciños non foron informados da situación nin de cando se restablecerá o servizo.

Aseguran que "está aumentando a sensación de inseguridade" no municipio.

O PSOE asegura que varios factores coincidiron na falta de cobertura: un axente está de baixa, outro finalizou o seu contrato, e un terceiro marcha en comisión de servizo.

Ante isto, sosteñen que nin o alcalde nin a concelleira responsable lograron resolver os problemas ou negociar alternativas para evitar a interrupción do servizo.

RESPOSTA DO GOBERNO LOCAL

En resposta a estas acusacións, o Concello de Poio, encabezado polo alcalde Ángel Moldes, negou que se eliminara a quenda de tarde de forma definitiva.

Segundo o goberno local, trátase dunha "situación puntual e extraordinaria", causada pola coincidencia da marcha de dous axentes en comisión de servizo e a baixa doutro por motivos de saúde.

O Concello defendeu a lexitimidade das comisións de servizo, e afirmou que traballan xa na procura de solucións co xefe da Policía Local e estudan a incorporación de novos axentes para resolver o problema "coa maior brevidade posible".

"O goberno local non pode saber cando hai unha baixa", afirma Moldes, quen asegura que "en ningún caso vai eliminarse a quenda de tarde".

Tamén aseguraron que, malia esta situación excepcional, a seguridade veciñal está garantida en todo momento, a través de servizos de emerxencia como o 112, outros corpos de seguridade, e Protección Civil.

O goberno municipal lamenta que o PSOE cuestione unha situación que cualifican como "puntual" e que non compromete a seguridade do municipio