O PSOE cualifica de "estancamento" os orzamentos da Xunta para Pontevedra

Como un xerro de auga fría asegura o portavoz municipal do PSOE en Pontevedra, Iván Puentes, que caeron os orzamentos da Xunta de Galicia para 2025 presentados este sábado no Parlamento, e que segundo a Xunta reservan 263,2 millóns de euros para a capital provincial, con 97 millóns en investimentos.

"Significan un estancamento, mesmo unha regresión investidora", asegura o socialista defendendo que supoñen "unha escandalosa marxinación dos cidadáns de Pontevedra".

Todo, critican, a pesar de que o presidente autonómico Alfonso Rueda sexa "un veciño ilustre desta vila".

Por iso os socialistas de Pontevedra anuncian a súa intención de presentar unha serie de serie de emendas ás contas "que buscarán reverter a marxinación que padece a nosa cidade".

Nos orzamentos autonómicos para 2025 o PSOE bota en falta, asegura, o proxecto de reurbanización de Monte Porreiro, a restauración ambiental do tramo soterrado do río Gafos, a creación de áreas inundables no arroio de Valdecorvos para mitigar os estancamentos de auga en Fernando Olmedo, o pavillón de ximnasia da Parda, o Plan de Usos do Hospital Provincial e que o Sergas asuma a Unidade de Atención a Drogodependentes (UAD).

"Tamén botamos en falta achegas concretas para acometer a rehabilitación da ponte histórica de Ponte Sampaio e a mellora do Camiño Portugués ao seu paso polo concello", engadiu pola súa banda a parlamentaria Paloma Castro.

Ao mesmo tempo Castro considera "urxente e imprescindible que se destinen cartos a incrementar o persoal HADO (Hospitalización a Domicilio) na Área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés e o persoal dos centros de Saúde da Parda e Monte Porreiro", así como "o número de educadores da Escola Infantil O Toxo".