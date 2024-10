Realizan unha auditoría á rede de saneamento de Barro para planificar a súa mellora

O Concello de Barro contratou un estudo exhaustivo da rede de canalizacións e colectores existentes para identificar aqueles que puideran presentar algún tipo de problema relacionado con infiltracións ou que teñan eivas no seu funcionamento.

As infiltracións que foron identificadas grazas a este estudo están relacionadas coa entrada na rede de saneamento de pluviais ou de augas relacionadas con fontes ou mananciais.

A entrada desta auga provoca que aumente o caudal e que baixe a eficacia dos tratamentos de depuración.

Para o Concello, a identificación desta entrada destas augas limpas na rede de saneamento é unha prioridade para poder acometer as obras necesarias para a súa separación, por iso este documento é fundamental para priorizar os traballos de mellora da rede existente.

Esta auditoría sacouse a contratación por un importe de 18.029 euros e financiouse con cargo a unha subvención da Xunta de 14.423 euros. A empresa que se encargou da execución destes traballos foi Cuarta Zona Ingeniería S.L.

O obxectivo do concello de Barro é pór a punto a rede de saneamento actual, dado que unha vez que se constrúa a nova EDAR do Carballal as depuradoras existentes de Piñeiro e do Santo Antoniño van deixar de estar en uso e todo o caudal será centralizado na nova depuradora central, que terá unha tecnoloxía punteira e que permitirá un tratamento máis efectivo ás augas residuais. E para iso precísase que o sistema actual de canalizacións e colectores estea nas mellores condicións posibles.