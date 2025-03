A rehabilitación dos edificios centrais do Museo de Pontevedra, nas mans de Patrimonio

Tres meses. É o prazo no que a Deputación de Pontevedra agarda recibir a autorización da Dirección Xeral de Patrimonio para o proxecto de rehabilitación dos edificios centrais do Museo de Pontevedra, que levan xa once anos pechados ao público.

Unha vez que Patrimonio dea o seu aval, segundo explicou o vicepresidente provincial, Rafa Domínguez, chegará o momento de pedirlle a licenza de obras ao Concello.

"A intención é abrir estes edificios canto antes", subliñou Domínguez, que reitera que o anterior goberno da Deputación "non fixo nada" con respecto a este proxecto.

O responsable político do Museo entende que "non debería haber moitos problemas" para que Patrimonio autorice esta actuación.

Esta intervención, finalmente, manterá o camarote do almirante Méndez Núñez, unha das estancias singulares do edificio orixinal da institución.

Co traslado do proxecto a Patrimonio, asegurou Rafa Domínguez, "entramos nunha nova fase" para seguir avanzando nesta ansiada rehabilitación.

Con Santa Clara e o avance nos edificios centrais do Museo, destacou Domínguez, "estamos construíndo o mellor museo provincial de España", un museo que segundo garantiu "vai ser un orgullo para todos".