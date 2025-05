O rei emérito 'pasa' de conciliacións xudiciais para navegar pola ría de Pontevedra

Unha agradable xornada de navegación pola ría de Pontevedra acompañado de familiares e amigos.

Así viviu este venres Juan Carlos I nunha nova visita a Sanxenxo, na que durante a fin de semana estase a disputar unha nova regata da Liga Española de 6 Metros.

Esta saída non sería en si rechamante si non fose porque practicamente á mesma hora, en Santander, o rei emérito contaba cun acto de conciliación previsto co expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla, ao que demandou por dereito á honra.

A este acto, fixado ás 10.00 horas, acudiron soamente os seus representantes legais.

Juan Carlos I navegando en Sanxenxo este venres 16 de maioEFE - Emilio Lavandeira

En lugar de acudir á capital cántabra, o monarca preferiu permanecer en Sanxenxo rodeado dos seus amigos, tal e como el mesmo avanzou o xoves ás preguntas dos xornalistas que lle esperaban á entrada dunha marisquería do Grove.

No que respecta á xornada de navegación, o rei emérito dirixiuse ao Real Club Náutico de Sanxenxo ao redor das 14.30 horas, abandonando o domicilio do seu habitual anfitrión, Pedro Campos.

Despois, a bordo da embarcación auxiliar 'Cristina', seguiu a xornada de navegación. Xunto a el atopábanse, entre outros, a súa irmá a Infanta Margarita.

Juan Carlos I ten previsto permanecer en Sanxenxo até o final desta semana.

O acto de conciliación con Miguel Ángel Revilla, ao que o exjefe do Estado solicitaba unha rectificación nas súas acusacións cara a el e unha indemnización de 50.000 euros, finalizou sen acordo.