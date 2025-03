Relevo á fronte das obras da Peixeira e Campo de San Roque para concluílas antes de Semana Santa

A construtora Misturas, Obras y Proyectos, adxudicataria das obras da humanización da Peixeira e Campo de San Roque, presentou a súa renuncia ante a imposibilidade de terminalas antes de Semana Santa como estaba previsto.

Para axilizar as obras e evitar un atraso, o Concello de Sanxenxo puxo en marcha o procedemento para que a empresa que quedou en segundo lugar no concurso, Construcciones Castro, se faga cargo desde xa mesmo das obras, que están executadas ao 50%.

A nova responsable destes traballos terá o "compromiso ineludible", segundo reiterou o goberno municipal, de concluílas antes de Semana Santa.

A maquinaria comezou a chegar desde primeira hora de onte á zona e este mércores comezaron a traballar as cuadrillas de operarios para executar a obra pendente.

Os traballos centraranse nas próximas semanas en continuar coa apertura de Portonovo ao mar nese tramo tras o desmantelamento de parte do muro e coa transición accesible tanto ao miradoiro do campo de San Roque como á zona marítima.

Obras na Peixeira e o Campo de San RoqueConcello de Sanxenxo

A superficie total de actuación é de 3.100 metros cadrados e que está incluída no programa PON2030, a través do cal a Deputación achegará o 80% do custo total, 942.892 euros, mentres que o Concello de Sanxenxo asumirá o 20% restante.

Este proxecto busca tres obxectivos, o primeiro deles a ampliación dun espazo de prioridade peonil que se suma ao mirado actual e que inclúe o viario que separa a subida até o Campo de San Roque.

Os vehículos poderán circular, pero a unha velocidade moi baixa e subordinados ás persoas, na liña do modelo establecido agora no Paseo de Silgar.

En canto á iluminación actual, substituirase por outra cunha proxección máis baixa, máis contida e totalmente integrada nos muros e varandas de bloque de formigón xerados.