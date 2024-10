Renovado o programa de apoio psicolóxico para menores e familias de Bueu

O departamento de Benestar Social do Concello de Bueu vén de reactivar o servizo de atención psicolóxica destinado a menores e familias, que estará operativo ata abril de 2025.

O programa presenta unha dobre vertente: por unha banda, centra os seus esforzos no apoio psicolóxico a familiasen situación de vulnerabilidade, con especial énfase nos menores.

Neste eido, proporciónanse recursos socioeducativos e ferramentas para mellorar a xestión emocional, as relacións familiares e a resolución positiva de conflitos, prestando particular atención a aqueles relacionados co xénero.

Por outra banda, o servizo ofrece acompañamento psicolóxico, social e educativo específico para menores.

Neste caso, o obxectivo enmárcase en superar dificultades tanto no ámbito da inclusión social como da aprendizaxe.

Tamén está destinado a previr posibles condutas de risco.

As persoas de Bueu interesadas en acceder a este servizo poden solicitar máis información a través do correo electrónico benestarsocial@concellodebueu.gal ou chamando ao teléfono 886.124.816.

A iniciativa conta co respaldo económico do Fondo Social Europeo Plus, a través do programa FSE + Galicia 2021-2027 da Xunta de Galicia.