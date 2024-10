Rescatada sa e salva en Ponte Caldelas unha senderista de 67 anos que se perdeu

Final feliz para o operativo de procura posto en marcha por mor da desaparición dunha muller de 67 anos cando facía sendeirismo por Fornelos de Montes.

Segundo informou a Garda Civil, ás 3:00 da madrugada deste luns o marido desta excursionista, veciños ambos de Ponte Caldelas, comunicou ao Instituto Armado a desaparición da súa parella.

Segundo explicou, a muller desapareceu nunha ruta de sendeirismo en Airoa-Laxe (Fornelos De Montes) organizada en grupo, que tiña prevista a súa hora de saída ao dez da mañá do domingo e á que chegou tarde, pero iniciou con idea de alcanzar ao grupo.

A falta de cobertura telefónica na zona impediu porse en contacto polo móbil.

A Garda Civil puxo en marcha un dispositivo de procura no que participou o helicóptero, o Equipo Pegaso co dron, compoñentes do Seprona, e diferentes patrullas de Seguridade Cidadá da Compañía de Vigo. Ademais participou Protección Civil e un numeroso grupo de voluntarios.

O dispositivo iniciouse este luns coa primeira luz do día, ás 7:30 horas.

A muller foi localizada 11:24 horas por un dos veciños que colaboraron no dispositivo. Estaba un pouco desorientada e con síntomas de hipotermia.

Posteriormente foi trasladada en helicóptero até o punto de reunión onde foi atendida por unha ambulancia do 061. Finalmente foi derivada ao Hospital Álvaro Cunqueiro para a súa valoración.