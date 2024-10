Residentes en Fernando Olmedo esixen solucións urxentes ás inundacións do río Valdecorvos

O último episodio de inundacións derivadas do río Valdecorvos rexistrouse na madrugada do 26 de setembro, provocado por chuvias moderadas combinadas coa marea alta.

Persoas residentes na zona, que se reuniron o venres 25 de outubro, denuncian que a situación empeorou nos últimos anos debido á crecente urbanización do val.

Afirman que estas novas edificacións levan a que xa non existan campos que reteñan a auga, provocando que as pluviais alivien directamente ao río Valdecorvos.

O principal problema radica no tramo soterrado do río, que discorre desde a rúa Casimiro Gómez, por debaixo do Centro de Tecnificación Deportiva, ata a Ponte dos Tirantes.

Esta canalización, construída nos anos 50, caracterízase pola súa escasa amplitude e pendente, e alberga colectores e descargas da rede de drenaxe urbana, segundo expón a veciñanza.

Entre as demandas máis urxentes, solicitan unha inspección completa do tramo soterrado mediante robots ou buzos para avaliar o seu estado real.

Tamén reclaman a elaboración dun plan integral que solucione definitivamente o problema das inundacións, aínda que recoñecen que a súa execución requirirá varios anos.

O escrito presentado no Concello de Pontevedra inclúe ademais unha serie de medidas paliativas como a mellora dos sumidoiros, a creación de pasos de auga nos lombos redutores e un maior control da vexetación.

Os veciños alertan de que o abandono xeral do río e as verteduras constantes (fecais, pluviais e residuos) agravan a situación na parte baixa do curso fluvial.

Como parte das accións de visibilización, a asociación veciñal colaborará nunha visita de ciencia popular organizada polo colectivo A Pedreira este martes 29 de outubro.

Durante a actividade, expertos analizarán o estado do ecosistema fluvial mediante diversas probas científicas.