O proxecto "+Rueiro" modernizará os sistemas de xestión do padrón municipal en 59 concellos

A Deputación de Pontevedra pon en marcha o proxecto de transformación dixital denominado "+Rueiro" para levar a cabo o censo de vivendas de 59 municipios da provincia e modernizar os sistemas de xestión do padrón municipal.

Segundo explicou en rolda de prensa o presidente da Deputación, Luís López, esta iniciativa conta cun orzamento dun millón e medio de euros e está financiada na súa totalidade polos fondos europeos Next Generation no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Hoxe en día, os padróns municipais non permiten coñecer o número de habitantes dunha poboación en tempo real, senón de forma mensual.

Este feito, unido á falta dun censo actualizado e unificado de rúas, edificacións e outros tipos de inmobles non se adecua ao contexto tecnolóxico actual, o cal ofrece unha multitude de funcionalidades de maior eficacia.

O obxectivo é que cada concello conte cunha base de datos de vivendas que estará unificada a nivel estatal. Para iso crearase unha plataforma para que cada concello poida xestionar o seu rueiro e mantelo actualizado.

Luís López destacou que este proxecto "dá resposta a unha demanda histórica municipal", especialmente en municipios pequenos. Ademais, asegurou sentirse "moi orgulloso" desta solución tecnolóxica "actual, innovadora e amigable".

XUNTA DE GOBERNO

Ademais, nesta comparecencia, o presidente da Deputación de Pontevedra tamén deu conta doutros asuntos aprobados na Xunta de Goberno celebrada esta mañá na que se mobilizaron un total de 2,5 millóns de euros en materia de mocidade, eficiencia enerxética e investimentos nos concellos.

Concretamente, a administración provincial destinará 50.000 euros en subvencións a repartir entre 24 concellos para que poidan financiar o equipamento de locais municipais destinados á mocidade. Unhas axudas incluídas no programa "O teu espazo xuvenil".

En canto á eficiencia enerxética destínanse 85.000 euros para instalacións fotovoltaicas no Parque de Maquinaria do polígono de Barro e 385.000 euros para instalacións xeotérmicas nos concellos da Cañiza e A Illa de Arousa. O programa europeo DUS 5000 achega 350.000 euros a esta iniciativa.