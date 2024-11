Sanxenxo brinda apoio a Accem para que os migrantes atopen emprego

A concelleira de Servizos Sociais e Maiores, Paz Lago, xunto á orientadora laboral municipal, Elena Sutil, mantiveron un encontro coas técnicas de emprego e o coordinador de Accem en Sanxenxo para establecer unha nova liña de colaboración que facilite a inserción laboral dos inmigrantes aloxados no municipio.

Algúns xa contan con autorización para traballar, un permiso que alcanzará ao 100% cando termine o programa de axuda no municipio o próximo 31 de decembro.

"O Concello estivo e vai estar brindando as ferramentas que lles poidan axudar na súa integración social. Temos a sorte de contar cun departamento de Orientación Laboral que pode canalizar esta oferta e demanda de emprego sempre tendo en conta as circunstancias de cada un e, en coordinación, con Accem", asegura Paz Lago.

Por iso, o departamento de Emprego da oenegué atópase xa realizando unha ficha cos distintos perfís profesionais que van desde sectores tan diversos como a gandaría, a agricultura, a hostalaría, o sector da alimentación ou sanitario que axudará a buscar a oferta que mellor se adapte ás súas condicións e á demanda de traballo.

"Isto non quere dicir que todos estean en condicións de traballar cando reciban o permiso xa que o contexto de guerra do que fuxiron afecta aínda a algún deles", matizan desde Accem

Desde a súa chegada a Sanxenxo, o pasado 17 de setembro a través do programa de acollida do Ministerio, os migrantes están a recibir distintos talleres que inclúen aprendizaxe de español, contextualización do territorio e normativa laboral na Casa de Cultura de Dorrón.

Ademais, realizan distintas saídas coordinado co Concello para mellorar a súa integración no municipio e están a recibir formación en seguridade viaria e en primeiros auxilios a través da Policía Local e Emerxencias.

Algunhas empresas locais e da contorna xa se puxeron en contacto con Accem con ofertas de traballo que se están estudando e que, é probable, que nalgún caso póidanse materializar. Cando termine o programa en Sanxenxo, os que non logren a súa inserción social poderán, si queren, pasarse a outro programa amparado pola oenegué.