Sanxenxo creará un censo para coñecer a "demanda real" de vivenda pública no municipio

No rexistro galego de solicitantes de vivenda pública hai anotadas 33 persoas de Sanxenxo. Pero no goberno municipal están convencidos de que "poden ser moitas máis" as que necesitan solución aos seus problemas habitacionales.

Por iso é polo que o Concello decida crear un censo propio para coñecer a "demanda real" que existe no municipio. Así o anunciaron este venres o alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, e a concelleira responsable da área de urbanismo e vivenda, María Deza.

Así, desde este luns 17 de marzo e até o próximo 30 de abril, todos os que desexen optar a unha vivenda pública en Sanxenxo poderán presentar unha instancia específica que estará dispoñible na web municipal e na sede electrónica do Concello.

Unha vez conclúa o prazo de inscrición, os técnicos municipais analizarán o tipo de demanda de vivenda que existe no municipio, xa sexa de aluguer ou compra, descartando a todos os solicitantes que non cumpran cos requisitos marcados pola normativa autonómica.

"Non poñemos límite de idade", asegurou Martín, que garantiu que tamén se atenderán as peticións que realicen persoas maiores de 36 anos. De entrada, o único requisito a cumprir, ademais do nivel de renda, será estar empadroado en Sanxenxo.

Telmo Martín e María DezaConcello de Sanxenxo

Este rexistro, segundo explicaron os representantes municipais, permitirá ao Concello realizar unha "planificación realista" da demanda de vivenda a curto e medio prazo.

O alcalde reiterou que "queremos facer vivenda pública", pero para iso primeiro necesitan ter un censo "que nos debuxe un mapa das necesidades de vivenda que hai en Sanxenxo" para, posteriormente, axilizar as xestións para conseguilo.

O goberno municipal explorará as distintas posibilidades para executalas, xa que ben poderían ser cedidas á Xunta ou promovidas polo propio Concello para o seu desenvolvemento, pero sempre seguindo os requisitos que marca a vivenda pública en Galicia.

Telmo Martín asegurou que o Concello está en disposición de reservar até seis parcelas "desde Noalla a Dorrón, pasando por Vilalonga ou ou propio Sanxenxo" para edificar estas vivendas, debido aos dereitos de edificabilidade que impón a actual PXOM.

Este plan obriga aos promotores privados a ceder ao Concello o 10% da edificabilidade dos solos que desenvolven, o que sumado aos terreos adquiridos pola propia administración municipal fai que Sanxenxo poida, actualmente, construír máis de 150 vivendas públicas.

Cos datos que achegue este rexistro de demandantes de vivenda, Sanxenxo quere traballar para que "antes do verán", segundo avanzou Martín, se poida anunciar onde se construirá o primeiro edificio de vivendas públicas que se impulsará ao amparo deste plan.