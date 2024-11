Sanxenxo, na World Travel Market de Londres para promocionar os seus sendeiros azuis

A WTM (World Travel Market) de Londres, que se celebrará do 5 ao 7 de novembro de 2024 no centro de exposicións Excel London, volverá ter unha ampla representación do Concello de Sanxenxo.

O concelleiro de Turismo e Praias, Juan Deza Otero, encabezará a comitiva, na que estarán a coordinadora de turismo e empresas locais a través do Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, CETS, co seu presidente á fronte.

Durante a súa estancia na capital británica, haberá distintos encontros de traballo con operadores interesados no destino e asistirán á entrega dos Premios Wanderlust especializados en sustentabilidade e xeneralistas e ao III Encontro Sustainable Spain SPAIN FOR ALL que organiza a OET Londres.

Como en anos anteriores, o Concello estará na caseta de Galicia da marca Turespaña e repartirá material promocional do destino. Por primeira vez, repartirá a Guía de Carreiros Azuis en papel en inglés e con opción de descargar por código QR.

Juan Deza explica que esta guía en papel refórzase cun novo espazo web no que Turismo de Sanxenxo leva meses traballando e ao que xa se pode acceder desde unha url específica: https://guiaturismo.turismodesanxenxo.com ou desde a propia web www.turismodesanxenxo.com.

O concelleiro considera que a presentación do folleto en inglés con motivo da WTM 2024 "é perfecta dado o gran interese do mercado británico con todo o relacionado con natureza, carreiros e sustentabilidade".

Ademais, destaca que se trata dun público "moi afeito a viaxar en tempada baixa", o que fai que "sen dúbida" este produto turístico sexa "máis atractivo.

Con esta nova guía dedicada aos 8 Carreiros Azuis certificados por Adeac, o Goberno local continúa traballando para continuar incrementando pásalas a noite nos meses de tempada baixa dentro da súa marca comercial 'Sanxenxo, 365 día'.