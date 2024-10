Sanxenxo pagará 535.000 euros polos terreos para vivendas públicas en Padriñán

O goberno local do Concello de Sanxenxo levará ao pleno do próximo martes unha modificación de crédito extraordinario por importe de 534.514 euros para adquirir uns terreos na parroquia de Padriñán.

Trátase do Plan Especial de Reforma Interior (PEI) 17 no que, entre outros proxectos, está previsto promover vivendas sociais.

Esta proposta do equipo de goberno do alcalde Telmo Martín faise con cargo á liquidación do remanente de tesouraría de 2023 que ascende a 1,8 millóns de euros.

O ámbito desenvolverase na zona posterior ao templo novo e enmárcase dentro dunha zona maior que integra o coñecido como PEI 16 e o PEI 15.

De feito, cando o desenvolvemento de ambos estea executado, permitirá vertebrar toda a zona cun novo viario que comunicará Progreso coa Rúa dos Poetas Galegos, tal e como xa está previsto no Plan Xeral de Ordenación Municipal.

O plan especial de ordenación foi aprobado en agosto deste ano e ademais das 50 vivendas na parroquia de Padriñán, contempla 1.566 metros cadrados de zonas libres verdes públicas, un novo viario de 1.858 metros cadrados, 31 prazas de aparcadoiro públicas e 50 árbores.

O Concello traballa agora no proxecto de equidistribución e urbanización.

Unha vez concluída toda a tramitación, decidirase se será o propio Concello o que promova as vivendas para a mocidade ou serán asumidas pola Xunta de Galicia.

Desde o goberno local manifestaron que o obxectivo é sumar esta bolsa de 50 vivendas para a xente nova ás vivendas de protección oficial que xa existen no municipio, situadas en Baltar e en Progreso.

A modificación do solo urbano 27 de Altamira-Vilalonga contempla tamén o desenvolvemento de 325 vivendas colectivas para mocidade.