A segunda semifinal das Murgas 2025, en fotos

Equipo Ja, Janas de Leria, Os Arrombaos, Os Barallocas e Leña Vede protagonizaron este mércores a segunda semifinal do XXXIII Concurso de Murgas de Pontevedra.

Celebrouse nun Pazo da Cultura cheo ata os topes de espectadores, de disfraces, de humor e de música.

Puido coñecerse que a final disputarana este xoves Equpo Ja, Val do Lérez, Murga do Naveiro, A Tropa de Moncha A Caralla y Leña Verde. Foron, por esa orde, as cinco murgas máis votadas.

Non perdas detalle desta segunda noite das Murgas 2025 nas galerías de Mónica Patxot.

