SEK International School Atlántico: Preparados para os retos do mundo

SEK International School Atlántico é o primeiro colexio en Galicia autorizado para impartir o continuo dos programas do Bacharelato Internacional en educación infantil, primaria, secundaria e bacharelato. Situado no municipio de Poio, Pontevedra, SEK-Atlántico conta con todas as etapas educativas, dende os 4 meses ata os 18 anos.

SEK-Atlántico forma parte de SEK Education Group, unha institución con máis de 130 anos de experiencia e historia, xunto a outros dez colexios situados en Madrid, Barcelona, Almería, Dublín (Irlanda), Os Alpes (Francia), Doha (Catar), Riad (Arabia Saudita), Mascate (Omán), Manama (Baréin) e SEK International Global Campus (online), ademais da Universidade Camilo José Cela, tamén en Madrid.

SEK-Atlántico

EDUCACIÓN INFANTIL EN SEK-ATLÁNTICO

SEK International School Atlántico promove unha educación integral con programa bilingüe dende os primeiros meses de vida do neno. A etapa de infantil ofrece unha atención personalizada, respectando os ritmos de cada familia, dando prioridade ao equilibrio emocional e coidando cada detalle, co obxectivo de que os pequenos se sintan ben para poder desenvolverse plenamente.

SEK-Atlántico

SEK-Atlántico dispón de servizo de enfermería para atender as necesidades de atención habituais a estas idades, realizar obradoiros de formación e asesorar as familias. Dispón de contornas privilexiadas, onde o alumnado goza de espazos ao aire libre, con luz natural e en contacto coa natureza, e os espazos interiores e exteriores están certificados co selo S+ da Asociación Nacional de Seguridade Infantil. As rutas escolares incorporan o sistema Kiddy Bus para a seguridade dos máis pequenos.

SEK-Atlántico

MODELO EDUCATIVO CON PROXECCIÓN INTERNACIONAL

Imparte un modelo educativo único, SEK Future Learning Model, que se fundamenta na exploración de conceptos, a indagación, o pensamento crítico e a creatividade, co inglés como unha das súas máximas prioridades, e con experiencias internacionais nos colexios SEK-Dublin e SEK-Lles Alpes.

Conta, ademais, co proxecto educativo Learning Outside-In, como parte do Project Zero da Universidade de Harvard e en colaboración coa Facultade de Educación da Universidade Camilo José Cela, co obxectivo de explorar como as contornas naturais e urbanas poden enriquecer a aprendizaxe e o benestar dos estudantes máis aló da aula tradicional.

SEK-Atlántico

En canto á educación emocional, o colexio integra o método RULER, desenvolvido polo Yale Center for Emotional Intelligence, para que os alumnos recoñezan e comprendan as emocións dos demais de maneira máis empática, se reduzan os conflitos e mellore o clima de convivencia.

Os estudantes de SEK-Atlántico obteñen cada ano uns magníficos resultados nas probas da ABAU e do Bacharelato Internacional. O pasado curso obtiveron unha cualificación media de 33 puntos na Proba de Diploma do IB, case catro puntos por enriba da media internacional, que se situou nunha nota de 29,2.