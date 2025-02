Solifest, o festival benéfico que une locais, artistas e veciños pola solidariedade

Amencer Aspace e a Asociación Veciñal Breogán volven organizar o Solifest, contando ca colaboración do Concello de Vilagarcía e da Deputación de Pontevedra.

Ambas institucións xuntan esforzos e recursos para cooperar co festival solidario nesta nova edición do 2025.

O evento benéfico celebrarase o domingo 13 de abril no barrio do Piñeiriño, dende as 12:00 horas ata o atardecer.

Dispoñerase dunha carpa para o correcto desenvolvemento desta proposta.

Nesta iniciativa súmanse diferentes personalidades e establecementos de distintos ámbitos para ofrecer actividades solidarias ás persoas que se acerquen ao barrio vilagarcián.

Dous dos mellores chefs de Galicia, Rubén García e Xoaquín Ameixeiras, participarán no evento preparando tapas gratuitas para todos os asistentes.

No proxecto tamén se realizarán cortes de pelo da man de 'La Barbería del Vecino' e unha barra de vermuts organizada polos baresMadia Leva, Amor de Madre e Café-Bar Nautilus.

Por outra banda, o vilagarcián Ricardo García encargarase da dirección técnica do escenario.

Nas próximas semanas presentarase o cartel deste festival benéfico que combina comercios, bares, veciños e artistas no Piñeiriño.

O primeiro Solifest foi un festival solidario a beneficio de Amencer Aspace cuxo obxectivo principal era recadar fondos para adquirir un Tobii PCEye.

O dispositivo é un lector ocular creado para a comunicación que permite manexar un ordenador ou unha tablet Windows só cos ollos.

Outro dos obxectivos consistiu na celebración dun evento que dese visibilidade á Amencer e que permitise aos usuarios do centro Princesa Letizia interactuar tanto no festival como na campaña de difusión.