Os tambores da banda do Silencio e a do Amor Fermoso redobran polo centro histórico

A Xunta Coordinadora da Semana Santa de Pontevedra organizou este sábado a primeira xornada do I Certame de Bandas de Confrades.

Ao seis da tarde reuníronse na Praza de España as bandas de tambores e cornetas das dúas primeiras confrarías participantes.

Desde alí fixeron un pasacalles que levou á banda da Confraría do Noso Pai Xesús do Silencio até a praza da Ferrería e á banda da Confraría da nosa Señora do Amor Fermoso até a de Curros Enríquez.

Despois de interpretar algunhas das pezas habituais das procesións regresaron á praza de España.

O próximo 12 de abril participarán a banda da Confraría do Espírito Santo, a da Vera-Cruz e a do noso Pai Jesús coa Cruz.

Este domingo, ás 17.00 horas, a Banda de Música de Pontevedra ofrecerá un concerto sinfónico na Igrexa de San Francisco.