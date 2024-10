O temporal provoca numerosos danos ao seu paso polas Rías Baixas

A borrasca 'Kirk' está a deixar un rastro de incidencias en varios concellos das Rías Baixas este mércores 9 de outubro.

As fortes chuvias e os refachos de vento están a provocar numerosos problemas con danos en Pontevedra, Marín, Ponte Caldelas ou Sanxenxo.

En Pontevedra, a xornada comezou con temperaturas de 20 graos e condicións meteorolóxicas adversas. O tráfico viuse seriamente afectado, con cortes en varias vías:

A avenida de Bos Aires pechouse entre Monte Porre e a ponte dos Tirantes.

Na PO-11, entre Pontevedra e Marín, cortouse o carril pegado ao mar debido á acumulación de auga na calzada.

Un tilo caeu na avenida de Marín, á altura do edificio do ORAL.

A subida ao estacionamento do Pazo da Cultura por Rafael Areses pechouse temporalmente pola caída dunha árbore.

Na rúa Portugal, unha árbore caída polo vento causou danos a vehículos.

O portal do Colexio Plurilingüe Sagrado Corazón de Pontevedra derrubouse pola mañá sen causar danos a persoas.

En Marín, a Policía Local e as Brigadas Municipais están a atender múltiples incidencias:

Caídas de árbores e ramas no casco urbano e zonas rurais, obstaculizando o tráfico.

Desprazamento de colectores.

Cortes puntuais de electricidade.

Valados de obra e carteis derrubados polo vento.

Danos nas cubertas dos pavillóns da Raña, O Sequelo e do Mercado de Abastos.

Pechouse o Mercado de Abastos para a retirada da chapa levantada da cuberta e poder tapar o espazo para que a chuvia non afecte ao interior dorecinto. Os traballos afectarán temporalmente ao tráfico na zona.

Suspenderase durante esta tarde as actividades nas instalacións deportivas municipais.

En Poio, Policía Local, Protección Civil e Servizos municipais traballan para atender as chamadas e demanda precaución á cidadanía pola vía pública debido a caída de obxectos.

Solicita especial precaución nas vilas secundarias para evitar accidentes. Entre as incidencias destacan:

Árbores cortando estradas, na PO-303 en Samieira; Camiño Pateira; Fragamoreira; Bouza; VG4.8 e PO 535, subida á Escusa, e na estrada Vilariño Campaño

Caída de muros en Río Mouro

Caída de postes de madeira telefónica nas rúas Illa de Ons; Illa de Tambo; Avda. da Cruz; e Avda. da Praia en Lourido.

Caída de uralitas na Avda. de Andurique

Caída de parasoles de bares en Combarro no centro histórico, e no Bar Samieira.

Incidencias en xanelas e persianas en edificios Rio Umia.

Danos no chiringuito da praia de Lourido.

Caida de tellas do edificio a beirarrúa na Avda. da Barca.

Ponte Caldelas tamén se viu afectada:

Cortouse o acceso a Chan da Barcia ante o risco de inundación na zona do campo de fútbol.

Polo menos tres árbores derrubáronse na estrada Pontevedra-Ponte Caldelas (PO-532).

Rexístranse retencións importantes nesa estrada en sentido Ponte Caldelas, chegando máis alá da Hermida.

A Dirección Xeral de Tráfico despregou axentes e cortou un dos carrís en dirección ao municipio.

En Sanxenxo, o Concello adoptou medidas preventivas:

Pecharon os pavillóns deportivos, campos de fútbol municipais e parques durante toda a xornada.

Suspendéronse os exames de conducir.

As autoridades instan á poboación a incrementar as precaucións, especialmente nas estradas e no mar.

Recoméndase estar atentos ás actualizacións e seguir as indicacións dos servizos de emerxencia, malia que se agarda que o temporal pase a medida que se achega a tarde.