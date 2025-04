Toni Segarra, o mellor creativo español do século XX, participará na Semana CREA 2025 do campus

Martes 22 : Elisa Palomino (University of Arts de Londres), con máis de 25 anos de experiencia en firmas como Dior e John Galliano, falará sobre moda e antropoloxía.

Xoves 24: Toni Segarra, considerado o mellor creativo español do século XX, e David Caballero (VML The Cocktail) dialogarán sobre publicidade nun coloquio moderado por Julián Abad (Creatividade Galega). A cita será tamén no Museo de Pontevedra.