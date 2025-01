Tristeza entre empregados e clientes de Massimo Dutti a poucas horas do peche

A tenda Massimo Dutti de Pontevedra, situada na rúa Benito Corbal 37, prepárase para pechar as súas portas este sábado 25 de xaneiro.

O último día de actividade do establecemento desenvólvese en horario habitual e ininterrompido, de 10:00 a 21:00 horas.

Os traballadores, algúns con máis de 25 anos de antigüidade, viven estas horas finais cunha grande incerteza, ao non ter claro o seu futuro laboral tras a decisión de Inditex de pechar o local. "De momento aínda non sabemos onde van recolocarnos", comenta un dos empregados, declinando ofrecer máis declaracións.

Segundo confirman fontes sindicais, as negociacións coa empresa aínda non remataron, á espera dunha nova reunión fixada para este luns 27.

As xornadas previas á clausura foron de moita actividade e visitas, tanto de clientes habituais como ocasionais.

É o caso da parella formada por Sofía e Manuel, pontevedreses que expresaban o seu pesar por este peche: "Sempre é unha tristeza que unha tenda física peche cun persoal que leva tantos anos, pero vaia, o mercado cambia. As tendas online están en auxe e a verdade que creo que a clientela de Massimo Dutti vai seguir sendo a mesma".

Destacan que, pese ao inminente peche, atopáronse os dependentes "igual de agradables e amables que sempre, profesionais ata o último momento".

Outra clienta ocasional, Esmeralda, tamén sente a perda. "Dáme moita pena que desapareza. Espero que recoloquen os empregados", sinala recentemente saída do local, en cuxo interior notou aos traballadores "máis baixos de ánimo, pero iso é comprensible".

Estela, unha clienta habitual dende o primeiro establecemento da rúa Cruz Gallástegui, tamén compartía a súa nostalxia pola excelente atención que sempre recibiu.

Últimas horas para o peche da tenda Massimo Dutti en PontevedraMónica Patxot

"Sobre todo o meu marido vaino botar moito de menos, porque como di el: e agora onde vou comprar os pantalóns? O típico, danche a túa talla e xa che queda como unha luva. Por iso botarémolo de menos, e polo trato de Pablo, que leva toda a vida. Pero vaia, haberá que ir a Vigo a comprar", explica.

En sentido inverso, a esta tenda no centro de Pontevedra tamén acudían clientes residentes na cidade olívica, como Carlos, vigués que traballa dende hai dez anos na capital, os mesmos que leva comprando no Massimo Dutti de Benito Corbal.

"Non sabía que pechaban, unha pena, non me parece ben. Son cliente habitual desta tenda e son súper simpáticos todos os de aquí", afirma mentres retorna ao seu posto de traballo cunha bolsa na que porta unha camisa recentemente adquirida.

Ás 21:00 horas deste sábado 25 de xaneiro, Massimo Dutti despedirase de Pontevedra despois de tres décadas de actividade na cidade.