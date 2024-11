Trump é o favorito entre os votantes de Ponte Vedra Beach

Este martes 5 é o Election Day, é o martes despois do primeiro luns de novembro, unha xornada na que millóns de cidadáns estadounidenses están chamados ás urnas para elixir ao POTUS (President Of The United States).

Dúas persoas aspiran a ocupar o despacho oval, a candidata demócrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump que é o favorito entre os residentes na comunidade costeira de Ponte Vedra Beach, en Florida.

No ano 2002, o Rotary Club de Pontevedra organizou unha viaxe a esta rica localidade do Estado do Sol. Participaron representantes da Deputación, a Cámara de Comercio e Aempe que subscribiron unha acta de irmandamento con esta poboación duns 30.000 habitantes coñecida polos seus balnearios, luxosos complexos hoteleiros, pistas de tenis e os seus campos de golf.

Florida é un estado republicano e Ponte Vedra Beach é un fiel reflexo diso. Así o demostrou en 2016 apoiando a Trump fronte a Hillary Clinton e de novo en 2020 contra Biden. O gobernador da Florida, Ron DeSantis, viviu en Ponte Vedra Beach, do mesmo xeito que outros destacados republicanos como John Ward.

Segundo os analistas, isto débese á caída na preferencia do voto hispano polos demócratas. Trump logrou captar o apoio do electorado hispano en Florida a pesar da súa postura contra a inmigración ilegal, que inclúe promesas de deportaciones masivas e a construción dun muro na fronteira con México. Pouco parece influír que Trump diga que os migrantes envenenan o sangue de Estados Unidos ou que os refuxiados haitianos cómense ás mascotas.

Os republicanos atribúen este respaldo a un sentimento de que coas políticas de Trump, durante o seu mandato, había unha economía forte, unha inflación baixa e unha fronteira baixo control.

Co avance da campaña electoral os demócratas tamén endureceron a súa política migratoria e agora Kamala Harris xa fala de protexer a fronteira.

Donald Trump, que foi declarado culpable de 34 delitos, ten vantaxe nas sondaxes nesta singular campaña electoral na que sufriu dous intentos de asasinato. A media de enquisas de RealClearPolitics para o mes de outubro coloca a Trump gañando Florida co 50.3 % dos votos, por 44.2 % para Harris.

O sistema de elección presidencial de EE.UU. é un sufraxio indirecto no que os cidadáns de cada estado elixen a quen serán os seus representantes no chamado Consello Electoral. O voto non computa de forma proporcional, de modo que o candidato gañador en cada estado suma o 100% dos chamados 'votos electorais' que corresponden a devandito territorio.

O 17 de novembro reuniranse os 538 integrantes do Consello Electoral para elixir de maneira oficial ao próximo presidente. A certificación dos resultados polo Congreso (formado pola Cámara de Representantes e o Senado) farase o 6 de xaneiro de 2025 e o presidente electo tomará posesión do cargo o 20 de xaneiro de 2025, día de San Sebastián, patrón de Pontevedra que non de Ponte Vedra Beach.