Ultimato para solucionar o risco de derrube dun edificio: "pode caer cara ao mercado e matar a calquera"

A situación actual do número 10 da rúa Sierra causa temor entre residentes e propietarios dos inmobles situados a cada un dos lados. Tan só ten a estrutura e a fachada e desde o ano 2020 está valado por perigo de desprendementos. Desde entón, están preocupados por un "risco de derrube" e ese medo é maior desde que a pasada semana unha das vigas caeu e deixou un buraco na parede lateral dos seus veciños.

"Leva moitos anos en ruínas e foron caendo vigas porque se vai deteriorando. Hai anos caeu unha viga e agora a segunda", explican. A primeira denuncia remóntase ao ano 2009 e advirten que "se seguen caendo vigas, vai facer que caia o edificio e probablemente haxa que desaloxar a 10 familias".

O perigo, advirten, é que caia, pero tamén que esborrallen os dous contiguos, que si están habitados. E tamén que vaia cara á praza de abastos. "A fachada corre un risco de caerse e pode caer cara ao mercado e matar a calquera que estea aquí ou a unha persoa que estea a pasar nese momento. É dicir, é moi perigoso", sinala Lorenzo Silva.

A situación levou ao Concello de Pontevedra a dar un ultimato aos propietarios. Si nos próximos días non tomaron medidas, actuará de oficio. Fontes oficiais confirmaron que se lle enviou un requirimento para que actúen de forma inmediata e, si non buscan unha solución, farao o Concello e pasaralles a factura.

A preguntas de PontevedraViva, unha representante da propiedade asegurou que están "en proceso" e realizando estudos para poder apontoar a estrutura, aínda que "tes as mans atadas e vas ao ritmo que podes". Aseguran que teñen limitacións para actuar, "non nos deixan desmontar".

Xa no ano 2020 o servizo de Disciplina Urbanística emitiu unha resolución na que instaba os donos a colocar un valo perimetral de protección –si se instalou- e a presentar un proxecto básico de rehabilitación do edificio e outro para substituír as vigas actuais de madeira por un sistema de estrutura metálica e cambiar o sistema actual de arriostramiento da fachada para garantir a seguridade.

Nesa resolución, o Concello advertía aos propietarios de que, si non presentaba o proxecto para cambiar as vigas en 15 días e o proxecto de rehabilitación en tres meses procederíase á execución forzosa mediante multas coercitivas de entre 1.000 e 10.000 euros ou asumindo a Administración as accións esixidas a cargo dos donos.

Catro anos despois, esas actuacións non se realizaron, pero, tras a caída da última viga e o risco detectado noutra, o Concello si decidiu actuar. É xusto o que piden os veciños, celeridade e que lles busquen solucións, pois cando caeu a primeira viga xa pediron a implicación municipal sen éxito. Agora, solicitaron unha reunión cos responsables municipais e avisan de que, si en tres meses non está solucionado, xudicializarán o tema.

Un destes veciños, Lorenzo Silva, que reside xunto a Mar Preto e os seus dous fillos no edificio contiguo, quéixase de que tras aquela caída de anos atrás un traballador municipal "chegoulle a dicir á miña parella que o mellor que podiamos facer era non comprar aquí, é dicir, aínda a culpa é nosa por comprar nun edificio que está ben e non culpa do que non do que está a deixar o solar abandonado".

Esta nova viga que se caeu deixou un buraco na fachada do seu edificio, no baixo cuberta, e os bombeiros e policías que acudiron á zona ante a alerta veciñal incluso estiveron a valorar a necesidade de desaloxar o edificio. Silva advirte de que os perigos son maiores si cae outra das partes da estrutura. "Si cae algunha das outras, ábrenos unha xanela".

Respecto diso, Plácido Areán, presidente da comunidade dunha das dúas construcións contiguas, lembra que cando caeu a primeira viga "creron que era un tremor de terra" e a semana pasada, de novo, sufriron "un susto" ás nove da noite. Ademais, advirte de que están a sufrir humidades a pesar de que eles mesmos asumiron a colocación de illante.

As queixas veciñais van destinadas tamén a outras circunstancias como que a parcela está totalmente abandonada, chea de herba, coa posibilidade dun incendio, e a inseguridade que se xera pola presenza de indixentes ou de mozas facendo botellón que xeran sucidade ou mal cheiro. E tamén critican que os valos están a invadir a vía pública e hai persoas que se coan e "hai botellas, defecan, ouriñan e téñeno feito unha pocilga".

Queixas veciñais polo mal estado dun edificio da rúa Serra

Neste punto, móstranse moi críticos coa inacción do Concello, pois "esa imaxe que tanto venden da Pontevedra bonita, para os cidadáns é completamente falsa, en Rúa Serra e Rúa César Boente é unha auténtica vergoña velo".

Tamén apuntan ao posible "abombamiento" das outras dúas edificacións, de modo que "hai perigo para as estruturas dos edificios lindeiros, onde si vivimos moitas familias e onde temos feitas os investimentos das nosas vidas". E habería entre 10 e 15 persoas afectadas.

No número 8, estes problemas empezaron hai máis de 15 anos. Begoña Pacheco tira de documentación e mostra xa un informe de 2009 realizado tras unha reclamación presentada por mor dun proxecto de rehabilitación do ano 2006. Tras tirar o tellado e baleirar o interior, "empezaron a aparecer gretas e humidades". Seguen con elas.