Usuarios da Asociación Alba expoñen os seus traballos no Pazo de Besada

Os usuarios da Asociación Alba expoñen os seus traballos no Pazo Besada ata o próximo 24 de outubro.

A mostra abriuse este xoves coincidindo coa conmemoración do Día Mundial da Saúde Mental e ao acto de inauguración asistiron o alcalde de Poio, Ángel Moldes, e a concelleira de Igualdade e Benestar, Natividad Torres.

Este 10 de outubro incídese no vínculo que hai entre o traballo e a saúde mental, e Ángel Moldes apelou á importancia de "rachar todos eses estigmas que aínda perduran, actitudes negativas ou discriminatorias que dificultan a integración". Por iso, felicitou o traballo e a labor "tan importante" que desenvolve a Asociación Alba, "un apoio fundamental para as persoas usuarias e tamén para as súas familias".

Desde a Asociación Alba recordan que o traballo é unha ocupación que dá ás persoas un sentimento de pertenza na sociedade, ao ser unha parte activa da mesma. Entre a poboación con problemas de saúde mental existe un baixo índice de inserción laboral, o que supón unha das principais barreiras de inclusión social.

Na Asociación Alba traballan para favorecer unha vida digna para as persoas con enfermidade mental, o que se leva a cabo, en parte, a través de facilitar o acceso a diferentes recursos.

Tamén se promove a súa participación en talleres ocupacionais, nos que se elaboraron algunhas das pezas de cerámica, barro, pintura e espello que se expoñen e poden adquirir no Pazo Besada.