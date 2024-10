Un total de 200.000 euros é o que repartiu un vendedor da ONCE no seu roteiro de venda en Sanxenxo e Poio.

Foi co Cupón Fin de Semana, en 10 cupóns premiados con 20.000 euros cada un no sorteo do domingo, 13 de outubro.

Juan Ignacio Pastor Calatayud é quen repartiu estes 200.000 euros entre os municipios de Sanxenxo e Poio.

O Sueldazo da Fin de Semana do ONCE ofrece, todos os sábados e domingos, un premio principal ao cinco cifras e serie de 300.000 euros.

Tamén entrega máis 5.000 euros ao mes durante 20 anos consecutivos a un só cupón.

E ademais ofrece premios de 2.000 euros ao mes durante 10 anos consecutivos, a outro catro cupóns.