Vilagarcía rehabilita a cuberta da Casa Consistorial para evitar as filtracións no Salón Nobre

O Concello de Vilagarcía acaba de poñer en marcha as obras de rehabilitación da cuberta do edificio antigo da Casa Consistorial, despois de que se detectasen filtracións no Salón Nobre e na antesala que dá ao balcón principal.

A actuación busca frear o dano que estaban sufrindo os teitos e os elementos decorativos do interior do edificio, e conta cun presuposto de 47.000 euros. En concreto, actuarase en máis da metade do tellado, que se corresponde coa parte sur e leste da construción.

Segundo a inspección dos técnicos de urbanismo, o problema fundamental está causado por un corremento de parte do tellado, que se deslizou pendente abaixo pero que non chegou a caer ao chan grazas a que o canlón fixo de tope. Tamén se detectou a existencia de varias tellas rotas.

A maiores, debaixo destas hai unhas láminas de fibrocemento e ata que non se retiren as tellas non se poderá comprobar o seu estado real e que influencia teñen nas filtracións.

Finalmente, a proliferación de plantas nas cornixas do edificio tamén contribuíu a fomentar a aparición de pingueiras.

A empresa adxudicataria da reforma é César Paz S.L, que xa comezou a montar as estadas para iniciar as obras. As accións que se van a realizar pasan pola revisión das filtracións, o desmonte da parte danada do tellado, a súa substitución por novas pezas e un reforzo da suxeición. Tamén se limparán e repararán os canlóns atascados.

Cómpre resaltar a importancia de investir no coidado deste edificio histórico, que forma parte do patrimonio local e que data de finais do século XIX. Foi deseñado por Alejandro Sesmeros, o mesmo arquitecto do Pazo da Deputación ou da Casa do Concello de Pontevedra.

O conxunto foi ampliado nos anos cincuenta seguindo a estética do edificio orixinal. No 2003 esa ampliación foi derrubada para levantar o moderno edificio actual, e dende entón non se volveu a revisar o estado do tellado.