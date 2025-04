O visto bo a que Correos ocupe unha nave en Alba abre a posibilidade de que Mercadona se traslade a Mourente

Os técnicos de Urbanismo do Concello de Pontevedra deron o visto bo ao uso comercial da nave situada no lugar de Touceda, na parroquia de Alba, que con anterioridade acolleu un supermercado Dia.

A consulta urbanística foi exposta polo propietario desta nave, Julio Pereiro, pero quen está interesada en ocupar este inmoble é a Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos.

O asunto xa fora tratado meses atrás, aínda que entón, a solicitude de información preguntaba por un uso industrial que non está permitido pola Lei do Solo de Galicia.

Esta normativa sinala que naves como esta, instaladas en solo rústico e afectadas por Estradas do Estado, só se poderán empregar para usos residenciais, terciarios ou produtivos, actividades turísticas artesanais e pequenos talleres e equipamentos.

Agora Correos detalla que a nave tería un uso comercial e que estaría destinada a unidades de repartición.

É dicir, ao tratamento e a clasificación de correspondencia para a súa posterior expedición co que o correo non quedaría alí almacenado de maneira permanente senón temporal xa que se trataría alí para o seu envío inmediato.

Nave de Correos na Avenida de LugoMónica Patxot

Os técnicos non teñen reparos para este tipo de actividade co que se desbloquea a posibilidade de que Correos se traslade a esta nova localización e poida vender as instalacións que ten na avenida de Lugo, en Mourente.

Este movemento urbanístico ten outro actor implicado: Mercadona.

A compañía de distribución alimentaria xa fixo público o seu interese por ocupar esa nave de Correos para trasladar a actividade que vén desenvolvendo no supermercado da rúa Estrada, en San Amaro.

Supermercado Mercadona en San Mauro Google Street View

A parcela de Correos ten unha superficie de 5.102 metros cadrados e Mercadona xa pedira información urbanística no Concello para ver as posibilidades de desenvolver na Avenida de Lugo un supermercado con estacionamento.