As vítimas do franquismo terán un monumento no cemiterio de Rubiáns antes de 2025

O Concello de Vilagarcía de Arousa, en colaboración co Grupo de Memoria Democrática da Universidade de Santiago de Compostela (USC), instalará un monólito no cemiterio municipal de Rubiáns en homenaxe ás vítimas da violencia franquista.

Esta iniciativa, enmarcada no proxecto 'Lugares da Memoria Democrática', busca lembrar ás persoas asasinadas e soterradas nunha fosa común non localizada, por culpa das reformas realizadas no lugar, durante as escavacións acometidas en 2021.

O alcalde, Alberto Varela, e a tenente de alcalde, Tania García, expresaron o seu apoio a esta acción que "vén saldar unha débeda histórica e moral".

O monumento, xa aprobado pola Xunta de Goberno Local, está pendente da autorización da dirección xeral de Patrimonio, dado que o cemiterio é un ben patrimonial catalogado.

Este proxecto forma parte do Plan Cuadrienal da Memoria Democrática Galicia 2021-2024, desenvolvido mediante un convenio entre a USC, a Xunta de Galicia e a Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

A previsión é que o monólito sexa instalado antes de finais de 2024.

O obxectivo con esta medida é cumprir coa Lei de Memoria Democrática honrando a memoria das vítimas do franquismo en Vilagarcía.