Un xulgado de Londres decide esta semana sobre os 855 millóns de indemnización polo Prestige

O próximo 13 de novembro cúmprense 22 anos do accidente do petroleiro Prestige que verteu 64.000 toneladas de fuel nas inmediacións da costa de Galicia, ocasionando un desastre medioambiental.

A marea negra de chapapote afectou a 2.980 quilómetros de litoral.

Este venres 29 de outubro e até o 6 de novembro o Tribunal de Apelación de Londres renovou as audiencias do caso que enfronta ao Reino de España e á República de Francia contra a London Steam-Ship Owners Insurance, a aseguradora marítima do Prestige.

A través deste procedemento buscar executar a indemnización de 855 millóns de euros concedida por un xulgado español contra esta aseguradora.

España xunto con Francia pretenderon desde o principio que o preito se levase pola xurisdición local, pero a aseguradora sostivo sempre que calquera disputa entre as partes debía someterse a arbitraxe en Londres.

España argumenta que a apertura do procedemento de arbitraxe non pode impedir executar a sentenza e así llo recoñeceu o propio Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Pero tras o Brexit o Reino Unido xa non está sometida ao ordenamento europeo.

As audiencias do procedemento transmítense en vivo a través da canle de Youtube Court of Appeal – Civil Division – Court 71.