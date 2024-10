A Xunta mellorará 27 marquesiñas das rutas de acceso polo norte á cidade de Pontevedra

O Consello da Xunta aprobou este luns someter a información pública o proxecto de mellora da accesibilidade e conectividade de 27 paradas de autobús situadas en dez concellos.

Esta actuación nas contornas de Pontevedra, do Salnés e de Tabeirós, suporá un investimento que rolda os 635.000 euros.

Actuarase no ámbito das rutas de acceso polo norte á cidade de Pontevedra ao paso polos concellos da Lama, Barro, Campo Lameiro, Catoira, Ponte Caldelas, Moraña, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, A Estrada e Forcarei

As intervencións consisten na dotación de marquesiñas, na mellora da accesibilidade con ramplas e información en braille e no incremento da visibilidade e iluminación.

A Xunta tamén deu conta este luns da aprobación dos trámites de información pública e do informe das administracións afectadas para o citado proxecto.

O proxecto someterase nas vindeiras semanas a información pública, con efectos expropiatorios, co obxectivo de poder licitar e executar as obras ao longo do ano 2025.

A Xunta ten previsto investir arredor de 35 millóns de euros para a mellora de 1.100 paradas en toda Galicia.