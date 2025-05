PODCAST. Pedro Simón, periodista y escritor: "Creo que estamos a un milímetro del derrumbe, a un botón pulsado de distancia para que suceda algo"

Steinbeck habla de penurias materiales y éticas en 'Las uvas de la ira'. El libro que ahora está releyendo Pedro Simón, el periodista y escritor que reedita 'Peligro de derrumbe' diez años después de su publicación.

Esta última también narra esas mismas penurias éticas y materiales; pero no las de una familia de Oklahoma a través de la Ruta 66 con destino a California, las de nueve ciudadanos víctimas de la crisis que eclosionó en 2008.

Curtido en el periodismo social, señala en el podcast 'Cara a cara' que esta primera novela es la que más debe a su profesión. "Tiene que ver con la mirada del reportero en esos años tan devastadores, insidiosos y cabrones. Casi podría decir que eran años prepandémicos porque raro era la familia, amigos, o alguien conocido que no tenía alguien contagiado/despedido, muerto/que había cerrado su negocio..., fue devastador. Algunas de las historias que llegaron al periódico están moldeadas como plastilina y anudadas a una trama común", recuerda.

Nueve personas que acuden a un mismo lugar con el mismo objetivo: ser el o la escogida para una oferta de trabajo. Cada uno con su bagaje vital y todos “deselegidos, personas que en su momento estaban integradas en el tejido laboral, social, familiar... y un día dejan de estarlo", explica Simón.

La novela es un plano panorámico y también nueve, o diez, primerísimos primeros planos de estos seres humanos. Para bien y para mal. Pedro Simón explica: "así como en los procesos de depredación animal los seres muerden porque tienen hambre, en los procesos de depredación humana muerden cuando tienen miedo. Y se es capaz de hacer muchas cosas, de traicionar, de mentir, de matar… y también eres capaz de lo mejor y es lo que me reconcilia con el ser humano".

Publicada en 2015 secuela de aquellos años previos y ahora, a pie de 2025, es un contenido vigente. Al respecto, matiza que "el momento actual es diferente pero vivimos una época de múltiples incertidumbres, más que nunca: climáticas, energéticas, geopolíticas, de relacionarnos, en lo tecnológico, identitarias, laborales porque la IA, está ahí".

¿Más peligro que entonces?, "creo que estamos a un milímetro del derrumbe, estamos a un botón pulsado de distancia para que suceda algo. Por eso el título nos sigue interpelando y sigue hablando de que si no tienes no eres. Hoy en día con más réplicas, porque si no ríes no eres, si no muestras éxito no eres, si te muestras solo en las redes no eres, si estás tristes no eres, porque en las redes es así", responde.

Y en esta tesitura presente, ¿cuál sería la fórmula de Pedro Simón para salvar ese peligro de derrumbe?, "la única dignidad posible es mantener el mal a raya en la puerta de casa. Si no puedes acabar con el mal, al menos no colaborar con él" sentencia.

Con toda la vigencia de 'Peligro de derrumbe', no ha sido ésta la causa de la reedición. Explica que fue por una demanda de la comunidad de lectores que se fueron sumando al quehacer escritor de Pedro Simón tras la publicación de la trilogía familiar de 'Los incomprendidos', 'Los ingratos' y 'Los siguientes'. Estaba agotado y la editorial dio el plácet a su público.