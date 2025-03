Competición rechaza la reclamación del Numancia: "Es reprochable, pero no es alineación indebida"

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha zanjado la polémica abierta tras el tenso encuentro entre Pontevedra y Numancia, que finalizó con 1-0 en el marcador y múltiples quejas del equipo soriano, que desembocaron en una reclamación por presunta alineación indebida.

Afirmaba el Numancia, y así lo explica en sus argumentos presentados ante Competición, que los granates habían llegado a estar con 12 futbolistas sobre el terreno de juego por una acción de Yelko Pino en el tiempo de descuento, interfiriendo en un contragolpe del visitante Góngora y que acabó con bronca en la zona de banquillos.

En el vídeo aportado por la entidad de Soria se podía ver sin embargo como Yelko sólo entra en el terreno de juego debido a un choque con el árbitro asistente.

Una vez valorados los hechos el Juez Único de Competición explica en su resoluación que no existe error manifiesto, ya que "la acción descrita es exactamente la recogida en el acta arbitral, que el colegiado sancionó con amonestación. Siendo esto así, ha de recordarse que el árbitro es la autoridad deportiva única e inapelable, en el orden técnico, para dirigir los partidos tal y como reza el artículo 260.1 del Reglamento General de la RFEF".

Por ello, entiende, "no se aprecia error material manifiesto sino una interpretación de la regla técnica que en estas circunstancias no nos corresponde corregir".

"No puede confundirse disputar un encuentro con interrumpir una jugada desde la banda un jugador no alienado para lo que durante dos segundos requirió de entrar unos centímetros en el terreno de juego. Eso es reprochable, pero no es alineación indebida", sentencia el Comité afeando, eso sí, la acción de Yelko Pino y que fue juzgada por el árbitro con una tarjeta amarilla que se mantiene.

DOS PARTIDOS DE SANCIÓN PARA MANU BARROS Y EL VISITANTE DE FRUTOS

En la resolución de Comité de Competición se establecen además dos encuentros de suspensión "por conducta contraria al buen orden deportivo" tanto para el fisioterapeuta del Pontevedra, Manu Barros, como para el jugador visitante De Frutos, ambos expulsados tras la bronca que se montó en la zona del banquillo granate.

En este sentido el Juez Único rechazó también las alegaciones presentadas por el Numancia para intentar reducir o anular el castigo a su futbolista.

El club castellano-leonés asegura que estudia recurrir esta resolución ante el Comité de Apelación.