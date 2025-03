Competición rexeita a reclamación do Numancia: "É reprochable, pero non é aliñación indebida"

O Comité de Competición da Real Federación Española de Fútbol resolveu a polémica aberta tras o tenso encontro entre Pontevedra e Numancia, que finalizou con 1-0 no marcador e múltiples queixas do equipo soriano, que desembocaron nunha reclamación por presunta aliñación indebida.

Afirmaba o Numancia, e así o explica nos seus argumentos presentados ante Competición, que os granates chegaran a estar con 12 futbolistas sobre o terreo de xogo por unha acción de Yelko Pino no tempo de desconto, interferindo nun contragolpe do visitante Góngora e que acabou con rifa na zona de bancos.

No vídeo achegado pola entidade de Soria podíase ver con todo como Yelko só entra no terreo de xogo debido a un choque co árbitro asistente.

Unha vez valorados os feitos o Xuíz Único de Competición explica na súa resoluación que non existe erro manifesto, xa que "a acción descrita é exactamente a recollida na acta arbitral, que o colexiado sancionou con amoestación. Sendo isto así, debe lembrarse que o árbitro é a autoridade deportiva única e inapelable, na orde técnica, para dirixir os partidos tal e como reza o artigo 260.1 do Regulamento Xeral da RFEF".

Por iso, entende, "non se aprecia erro material manifesto senón unha interpretación da regra técnica que nestas circunstancias non nos corresponde corrixir".

"Non pode confundirse disputar un encontro con interromper unha xogada desde a banda un xogador non alienado para o que durante dous segundos requiriu de entrar uns centímetros no terreo de xogo. Iso é reprochable, pero non é aliñación indebida", sentenza o Comité afeando, iso si, a acción de Yelko Pino e que foi xulgada polo árbitro cun cartón amarelo que se mantén.

DOUS PARTIDOS DE SANCIÓN PARA MANU BARROS E O VISITANTE DE FRUTOS

Na resolución de Comité de Competición establécense ademais dous encontros de suspensión "por conducta contraria á boa orde deportiva" tanto para o fisioterapeuta do Pontevedra, Manu Barros, como para o xogador visitante De Frutos, ambos os dous expulsados tras a rifa que se montou na zona do banco granate.

Neste sentido o Xuíz Único rexeitou tamén as alegacións presentadas polo Numancia para tentar reducir ou anular o castigo ao seu futbolista.

O club castelán-leonés asegura que estudia recurrir esta resolución ante o Comité de Apelación.