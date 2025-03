O Numancia reclama aliñación indebida do Pontevedra por unha acción de Yelko Pino no desconto

A polémica xerada pola tensión vivida no partido entre Pontevedra e Numancia, con vitoria local por 1-0 en Pasarón, enrédase.

O club soriano confirmou a súa intención de presentar unha reclamación ante o Comité de Competición por presunta aliñación indebida do club granate.

Refírese o Numancia a unha acción ocorrida no tempo de desconto e que desembocou unha rifa na zona de bancos na que resultaron expulsados o fisioterapeuta local, Manu Barros, e o futbolista visitante De Frutos.

En concreto o Numancia cualifica como "antideportiva" a acción de Yelko Pino, que fora substituído e atopábase no banco de suplentes, chegando a entrar no terreo de xogo durante un contragolpe conducido por Góngora. Unha situación que provocou que durante un segundo os granates contasen con 12 futbolistas sobre o terreo de xogo.

Esa acción foi xulgada sobre o céspede polo colexiado do encontro, que mostrou cartolina amarela ao 10 do Pontevedra por "entrar ao terreo de xogo interferindo no xogo".

O certo é que o vídeo achegado como proba polo Numancia pon en evidencia que Yelko situouse ao bordo do campo para tentar presionar ao futbolista visitante que levaba o balón, nunha accion reprobable, pero só acaba entrando no rectángulo de xogo tras un empuxón involuntario na súa carreira por parte do árbitro asistente.

Ademais da reclamación por aliñación indebida o Numancia confirmou que presentará alegacións ao cartón vermello mostrada ao seu xogador De Frutos, que foi expulsado por "encararse co banco rival provocando unha confrontación colectiva", explicou na acta o colexiado do partido.

Esta reacción da entidade soriana únese ás incendiarias declaracións do seu adestrador, Aitor Calle, tras o choque acusando o Pontevedra de ser un equipo que "só fai trampas".