Dalisson pone el broche de oro en el descuento a la brillante temporada del Pontevedra

El Pontevedra Club de Fútbol puso el broche de oro en Pasarón a una temporada que sin duda será inolvidable, con una victoria en el descuento frente al Real Ávila.

Los granates se adelantaron en dos ocasiones con un tanto tempranero en cada parte, pero Bashiru, con un doblete, empató para los visitantes. Dalisson, que había entrado en el minuto 80, sentenció en el descuento anotando su último gol como granate.

No se jugaba nada el Pontevedra, pero saltó al verde con la intención de dominar desde el inicio. Y lo hizo, no sólo con la posesión, sino adelantándose en el marcador en su primera llegada a área rival tras una jugada de libro. Era el minuto cinco y el cuadro granate sacó el balón desde atrás, Rufo recibió en campo propio, se la dio a Yelko de cara y éste abrió a banda izquierda para Álex, que puso el balón a Brais para que sólo tuviera que empujarla.

Poco después, Brais estuvo a punto de hacer el segundo a pase de Samu entre la defensa, pero en el mano a mano Álvaro sacó la manopla y envió el cuero a saque de esquina.

El Ávila, equipo que jugará el play-off de ascenso a Primera RFEF, no se dio por vencido y encontró el empate en el minuto 22 tras un error de Igor, que se tiró para cortar la acción, pero Bashiru logró conectar y envió el esférico a la red.

Dos minutos después, los visitantes estuvieron a punto de hacer el segundo en un mano a mano de Bashiru con Vizoso, que atajó el guardameta.

No le estaban saliendo las cosas al Pontevedra y prueba de ello fue otra gran acción por parte del Ávila. Yelko se lió dentro del área, no logró despejar y, cómo no, Bashiru chutó, pero Igor resultó provindencial para evitar el tanto rival.

Pasada la media hora de juego los de Lérez disfrutaron de la última ocasión de la primera mitad. Rufo, desde la línea de fondo, le puso un centro raso a Iago Novo, pero su disparo se fue demasiado alto.

Después del intermedio, los de Yago Iglesias encontraron el 2-1 en la primera llegada a área rival. De nuevo Álex, que apenas había aparecido en la primera mitad salvo para asistir a Brais, recibió nuevamente en la izquierda, centró al área y Xabi Domínguez apareció desde segunda línea para batir a Álvaro.

Los granates siguieron a lo suyo, jugando tranquilos aunque sin cesar en su intento de volver a golear, pero Rufo, a pase de Brais, picó demasiado el balón y se fue alto.

No lograba sentenciar el Pontevedra y una vez se alcanzó la hora de partido el Bashiru volvió a golear a pase de Alberto Martín.

Tras el tanto, ambos técnicos movieron ficha y entraron Chiqui y Miguel cuesta por Yelko y Xabi en las filas del equipo granate. Minutos después, Rufo dejó su sitio en el campo a Charly, que regresaba a Pasarón después de su lesión.

A pesar de los cambios, el ritmo del partido cesó. Lo más destacable fue el cambio de Dalisson, que entró en el campo ovacionado por la afición para disputar sus últimos minutos con la camiseta granate, y una muy clara ocasión de Charly, que Doumbla sacó bajo palos.

Ya en el descuento, Dalisson no quería faltar a su cita con el gol y Fontán, tras una gran jugada individual, la puso en el área, donde el cántabro remató para hacer el 3-2 que cierra una temporada brillante.

PONTEVEDRA CF (3): Manu Vizoso, Fontán, Igor, Álex González (Héctor, min. 82), Iago Novo, Rufo (Charly, min. 75), Yelko (Miguel Cuesta, min. 63), Samu Mayo, Brais Abelenda (Dalisson, min. 82), Xabi (Chiqui, min. 63) y Garay.

REAL ÁVILA CF (2): Álvaro de Pablo, Doumbla, Babu, Álex Toper, Cassio (Adilson, min. 84), Alberto Martín (Carlos Pascual, min. 63), William (Sissé, min. 63), Bashiru, Alpha (Adri Carrión, min. 77), Moreno y Caio López (Pedro Martins, min. 77).

Goles: 1-0, Brais Abelenda, min. 5. 1-1, Bashiru, min 22. 2-1, Xabi, min. 48. 2-2, Bashiru, min. 62. 3-2, Dalisson, min. 91.

Árbitro: Miquel Pujol Salar, auxiliado en las bandas por Biel Rodríguez Kruger y Alejandro Murillo Yustos (Baleares).

Incidencias: Partido de la jornada 34 de liga en el Estadio Municipal de Pasarón ante 2643 espectadores.