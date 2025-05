Dalisson pon o broche de ouro no desconto á brillante tempada do Pontevedra

O Pontevedra Club de Fútbol puxo o broche de ouro en Pasarón a unha tempada que sen dúbida será inesquecible, cunha vitoria no desconto fronte ao Real Ávila.

Os granates adiantáronse en dúas ocasións cun tanto temperán en cada parte, pero Bashiru, cun dobrete, empatou para os visitantes. Dalisson, que entrara no minuto 80, sentenciou no desconto anotando o seu último gol como granate.

Non se xogaba nada o Pontevedra, pero saltou ao verde coa intención de dominar desde o inicio. E fíxoo, non só coa posesión, senón adiantándose no marcador na súa primeira chegada a área rival tras unha xogada de libro. Era o minuto cinco e o cadro granate sacou o balón desde atrás, Rufo recibiu en campo propio, deulla a Yelko de face e este abriu a banda esquerda para Álex, que puxo o balón a Brais para que só tivese que empuxala.

Pouco despois, Brais estivo a piques de facer o segundo a pase de Samu entre a defensa, pero no man a man Álvaro sacou a manopla e enviou o coiro a saque de esquina.

O Ávila, equipo que xogará o play-off de ascenso a Primeira RFEF, non se deu por vencido e atopou o empate no minuto 22 tras un erro de Igor, que se tirou para cortar a acción, pero Bashiru logrou conectar e enviou o esférico á rede.

Dous minutos despois, os visitantes estiveron a piques de facer o segundo nun man a man de Bashiru con Vizoso, que atallou o gardameta.

Non lle estaban saíndo as cousas ao Pontevedra e proba diso foi outra gran acción por parte do Ávila. Yelko leouse dentro da área, non logrou despexar e, como non, Bashiru xutou, pero Igor resultou provindencial para evitar o tanto rival.

Pasada a media hora de xogo os de Lérez gozaron da última ocasión da primeira metade. Rufo, desde a liña de fondo, púxolle un centro raso a Iago Novo, pero o seu disparo foise demasiado alto.

Despois do intermedio, os de Yago Igrexas atoparon o 2-1 na primeira chegada a área rival. De novo Álex, que apenas aparecera na primeira metade salvo para asistir a Brais, recibiu novamente na esquerda, centrou á área e Xabi Domínguez apareceu desde segunda liña para bater a Álvaro.

Os granates seguiron ao seu, xogando tranquilos aínda que sen cesar no seu intento de volver golear, pero Rufo, a pase de Brais, picou demasiado o balón e foise alto.

Non lograba sentenciar o Pontevedra e unha vez alcanzouse a hora de partido o Bashiru volveu golear a pase de Alberto Martín.

Tras o tanto, ambos os técnicos moveron ficha e entraron Chiqui e Miguel custa por Yelko e Xabi nas filas do equipo granate. Minutos despois, Rufo deixou o seu sitio no campo a Charly, que regresaba a Pasarón despois da súa lesión.

A pesar dos cambios, o ritmo do partido cesou. O máis destacable foi o cambio de Dalisson, que entrou no campo ovacionado pola afección para disputar os seus últimos minutos coa camiseta granate, e unha moi clara ocasión de Charly, que Doumbla sacou baixo paus.

Xa no desconto, Dalisson non quería faltar á súa cita co gol e Fontán, tras unha gran xogada individual, púxoa na área, onde o cántabro rematou para facer o 3-2 que pecha unha tempada brillante.

PONTEVEDRA CF (3): Manu Vizoso, Fontán, Igor, Álex González (Héctor, min. 82), Iago Novo, Rufo (Charly, min. 75), Yelko (Miguel Cuesta, min. 63), Samu Mayo, Brais Abelenda (Dalisson, min. 82), Xabi (Chiqui, min. 63) e Garay.

REAL ÁVILA CF (2): Álvaro de Pablo, Doumbla, Babu, Álex Toper, Cassio (Adilson, min. 84), Alberto Martín (Carlos Pascual, min. 63), William (Sissé, min. 63), Bashiru, Alpha (Adri Carrión, min. 77), Moreno e Caio López (Pedro Martins, min. 77).

Goles: 1-0, Brais Abelenda, min. 5. 1-1, Bashiru, min 22. 2-1, Xabi, min. 48. 2-2, Bashiru, min. 62. 3-2, Dalisson, min. 91.

Árbitro: Miquel Pujol Salar, auxiliado nas bandas por Biel Rodríguez Kruger e Alejandro Murillo Yustos (Baleares).

Incidencias: Partido da xornada 34 de liga no Estadio Municipal de Pasarón ante 2643 espectadores.