La 'Marea Granate' responde a la llamada: Agotadas las 300 entradas enviadas por el Bergantiños

Apenas un par de horas han durado en las oficinas del Estadio Municipal de Pasarón las entradas de venta libre enviadas por el Bergantiños al Pontevedra Club de Fútbol para el duelo del próximo domingo 30 de marzo (17.00 horas) en As Eiroas.

La 'Marea Granate' ha respondido a la llamada agotando el pack de 300 localidades que había enviado el conjunto de Carballo para la venta directa por parte de la entidad granate.

El Pontevedra había llenado previamente dos autocares para el desplazamiento organizado de sus aficionados, y que se suma al organizado por el colectivo Siareirxs Granates, pero este jueves era el turno para vender el resto de entradas.

Todos estos aficionados pontevedreses serán ubicados en una pequeña grada de As Eiroas detrás de una de las porterías.

Un estadio, el del Bergantiños, que "será un mini Pasarón este fin de semana", afirma el Pontevedra.

Los aficionados que se han quedado sin entrada podrán todavía adquirirla en las taquillas del estadio.

En este caso, avisa el Bergantiños que ante la gran demanda y la promoción activada para sus abonados "non podemos asegurar que non se esgoten antes do inicio debido a que o aforo se complete".

El precio de las localidades es de 15 euros para el público adulto, 10 euros para seguidores de 11 a 17 años y 5 euros para los menores de entre 6 y 10 años (menores de 5 años gratis).